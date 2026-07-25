قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي والزمالك والعميد .. 6 قرارات حاسمة في اجتماع اتحاد الكرة
عمرو عبد العزيز : أستعد لمسلسل جديد ومسرحية شتوية.. وفيلم «الحافي» مفاجأة | خاص
التموين تحدد 7 معايير لاستبعاد غير المستحقين والتظلمات مستمرة دون موعد نهائي للإغلاق
الباز: جماعة الإخوان تسعى لإثارة الفوضى.. والإعلام مستمر في كشف مخططاتها
البث : إسرائيل استعدت لضربة قوية على إيران ليل السبت .. وترامب أرجأ التنفيذ
الزمالك يحصل على الرخصة الأفريقية عن استحقاق بعد استيفاء جميع الشروط
تحركات حزبية لإدانة اقتحامات الأقصى.. ومطالبات بتحرك دولي عاجل لردع الاحتلال
مروة عبدالعزيز عيسى بنت الإسماعيلية أول الجمهورية في الثانوية الأزهرية: "أبويا وأمي سر تفوقي"
الصادرات المصرية على طريق الـ100 مليار دولار.. تحركات حكومية لدعم المصدرين
عصام عبد الفتاح يبدأ مهمته رسميًا على رأس لجنة الحكام
البنك المركزي: الشمول المالي يستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم التنمية
زاد 10 جنيهات..آخر تحديث لـ سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

البنك المركزي: الشمول المالي يستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم التنمية

البنك المركزي
البنك المركزي
رحمة سمير

أكد خالد بسيوني، مدير عام الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، أن الدولة تواصل تنفيذ خطتها للتوسع في الشمول المالي وإتاحة الخدمات المصرفية لجميع المواطنين، خاصة في المناطق النائية والقرى، بهدف دمج أكبر عدد من أفراد المجتمع داخل المنظومة المالية الرسمية.

وأوضح خالد بسيوني، خلال لقائه مع الإعلامي محمد غانم، في برنامج "الجدعان"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الشمول المالي يعني إتاحة الخدمات المالية لجميع أفراد المجتمع والمؤسسات، بما يساعدهم على إدارة أموالهم بشكل سليم، وتشمل هذه الخدمات الادخار، والائتمان، والتأمين، والمدفوعات، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تحسين مستوى معيشة الأفراد ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار خالد بسيوني، إلى أن الخدمات المالية تساهم في تمكين المواطنين من تحقيق احتياجاتهم بشكل أسرع، سواء من خلال الادخار أو الحصول على التمويل اللازم للمشروعات أو لتلبية الاحتياجات المختلفة، بما يعزز فرص النمو والاستقرار الاقتصادي، مضيفًا أن معدلات الشمول المالي في مصر شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت من 27% عام 2016 إلى 76.3% في يونيو 2025، مؤكدًا استمرار العمل على زيادة هذه النسب خلال الفترة المقبلة.

وأضاف بسيوني، أن جهود التوسع لا تقتصر على المدن الكبرى، بل تمتد إلى جميع القرى والمناطق النائية، من خلال توفير بنية أساسية مالية تشمل التوسع في فروع البنوك، وماكينات الصراف الآلي، والخدمات الرقمية، إلى جانب نشر الثقافة والتوعية المالية بين المواطنين، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي يمثل محورًا رئيسيًا في تحقيق الشمول المالي، من خلال تشجيع المواطنين على استخدام الخدمات الإلكترونية وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية، بما يسهم في بناء مجتمع مالي أكثر كفاءة.

وأشار إلى أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودمج القطاع غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية، لما لذلك من دور في زيادة النشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

البنك المركزي الشمول المالي المواطنين المنظومة المالية الخدمات المالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتحانات الثانوية الأزهرية

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. الإمام الأكبر اتصل بالأوائل لتهنئتهم

شائعات تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026

التعليم تنفي تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 قبل اعتمادها من الوزير

أرشيفية

مؤشرات النجاح تتجاوز 80%..موعد نتيجة الثانوية العامة 2026

وزير التربية والتعليم

"الكنترولات لسة شغالة"|موعد نتيجة الثانوية العامة 2026 وحقيقة إعلان أعداد الأوائل والراسبين

سعر الذهب

2000 جنيه| ارتفاع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الطبيبة

بعد تسمم صغارها.. طبيبة تروي ساعات الرعب والمعاناة بسبب المكرونة سريعة التحضير

شيخ الأزهر

أوائل الثانوية الأزهرية: تهنئة شيخ الأزهر أبرز تكريم لمسيرتنا التعليمية ومصدر فخر لنا ولأسرنا

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم الآن برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم الآن برقم الجلوس

ترشيحاتنا

منحة القطع

بعد تصدرها التريند.. كل ما تريد معرفته عن منحة القطع لأصحاب المعاشات

مونوريل شرق النيل

تبدأ من 20 جنيها.. 35 محطة مونوريل جديدة تربط القاهرة بالعاصمة الجديدة و6 أكتوبر

إجازة المولد النبوي

قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة المولد النبوي 2026.. هل يحصل الموظفون على 3 أيام راحة؟

بالصور

محافظ الشرقية يؤدي صلاة الجنازة ويقدّم واجب العزاء لأسرة أحد العاملين بمكتبه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

٣مواقف بطولية

جدعنة المصريين..3 شباب في مواقف بطولية

محامية المنتزه

صدمة في المنتزه.. ابنة تنهي حياة والدتها داخل الشقة وتختفي| والتفاصيل صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مطلوب الرد سريعا

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

المزيد