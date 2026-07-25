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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بيان هام من المجلس القومي للمرأة بشأن إحدى الوقائع محل التحقيق

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
أمل مجدى

أصدر المجلس القومي للمرأة، بيانا في إطار دوره في حماية وتعزيز حقوق المرأة، وحرصًا على متابعة كل ما يمس أوضاع السيدات ذوات الإعاقة والأمهات اللاتي يرعين أبناءً وبنات من الأشخاص ذوي الإعاقة، تابع المجلس القومي للمرأة، من خلال لجنة المرأة ذات الإعاقة، باهتمام ما أُثير بشأن إحدى الوقائع محل التحقيق بإحدى دور الرعاية.


ويثمن المجلس سرعة استجابة وزارة التضامن الاجتماعي والإجراءات التي اتخذتها للتعامل مع الواقعة، بما يعكس حرصها على صون كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان سلامتهم، كما يؤكد ثقته في أن الإجراءات القانونية الجارية ستنتهي إلى إعمال صحيح القانون.

واقعة دار الرعاية  

ورصدت لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس ما أحدثته هذه الواقعة من قلق لدى العديد من الأمهات وأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة ذوي الإعاقة الذهنية، بشأن مستقبل الرعاية الآمنة لأبنائهم وبناتهم، وكذلك لدى السيدات ذوات الإعاقة.

ويؤكد المجلس استعداده للتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وكافة الجهات المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تطوير منظومة دور الرعاية، وتعزيز معايير الجودة والحماية، بما يسهم في ترسيخ الثقة وبث الطمأنينة لدى الأسر، ويضمن حياة آمنة وكريمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة ذوى الإعاقة الإعاقة دار رعاية

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