خاص | زد يطلب ضم أفشة من الأهلي قبل المشاركة في الكونفدرالية

دخل نادي زد في مفاوضات جادة مع النادي الأهلي من أجل التعاقد مع محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد.

وكشف مصدر خاص أن إدارة نادي زد خاطبت النادي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية للاستفسار عن موقف أفشة وإمكانية الحصول على خدماته، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، في ظل رغبة النادي في تدعيم صفوفه بعناصر تمتلك خبرات كبيرة على المستوى القاري.

وأوضح المصدر أن مشاركة نادي زد في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه دفعت الإدارة للتحرك نحو التعاقد مع لاعبين أصحاب خبرات إفريقية، ويأتي محمد مجدي أفشة على رأس القائمة، لما يمتلكه من سجل مميز في البطولات القارية مع الأهلي، ودوره المؤثر في تحقيق العديد من الألقاب.

وأضاف المصدر أن مسؤولي زد يرون أن وجود أفشة سيمثل إضافة فنية كبيرة للفريق، خاصة في ظل خبراته بالمباريات الكبرى وقدرته على صناعة الفارق داخل الملعب، وهو ما يتناسب مع طموحات النادي في تقديم ظهور قوي خلال مشاركته الأولى في كأس الكونفدرالية.

ومن المنتظر أن يحسم النادي الأهلي موقفه النهائي من العرض خلال الأيام المقبلة، بعد مناقشة الأمر مع الجهاز الفني، الذي سيحدد احتياجات الفريق قبل اتخاذ القرار بشأن مستقبل اللاعب.