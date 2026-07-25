معلول على موعد مع الأهلي.. مواجهة محتملة في الكونفدرالية

بعد تأكد مشاركة الأهلي والصفاقسي التونسي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بالموسم الجديد، تلوح في الأفق مواجهة خاصة قد تجمع علي معلول بفريقه السابق.

وفي حال أسفرت القرعة عن مواجهة الفريقين، سيعود النجم التونسي إلى استاد القاهرة، لكن هذه المرة بقميص الصفاقسي، ليواجه زملاءه السابقين في الأهلي، في لقاء يحمل الكثير من الذكريات والإثارة.

ويمثل علي معلول أحد أبرز اللاعبين في تاريخ الأهلي خلال السنوات الأخيرة، بعدما حقق العديد من البطولات المحلية والقارية، وهو ما يجعل أي مواجهة محتملة أمام فريقه السابق محط اهتمام جماهير الكرة المصرية والتونسية.