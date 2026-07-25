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اتركوني وربي.. شمس البارودي ترد على منتقديها: لن أتنازل عن توثيق حياتي.. والدين مش طرحة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

اتركوني وربي.. شمس البارودي ترد على منتقديها: لن أتنازل عن توثيق حياتي.. والدين مش طرحة

شمس البارودي
شمس البارودي
محمد بدران

ردت الفنانة المعتزلة شمس البارودي على الانتقادات التي طالتها بسبب نشر بعض صورها القديمة، مؤكدة أنها لن تتنازل عن توثيق تسلسل حياتها بشكل محترم، وأن علاقتها بربها لا يحق لأحد أن يحكم عليها من خلالها، مشددة على تمسكها بالحجاب منذ 45 عامًا، وأن الدين لا يقتصر على المظهر فقط.

وقالت شمس البارودي، في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك": "حبيبتي دينا فاروق، لو كتبت أنا دفاعًا عن موقفي وعلاقتي بربي لن أكتب أفضل مما سطرتِ، ونحن مجرد صداقة عابرة وثقها ربي بالنوايا الحسنة، لذلك يا حبيبتي أحمد الله أن ربنا رب قلوب، هذه حقيقة كيف يغفل عنها أصحاب الأصوات العالية الجوفاء، وخاطبتهم بحسن نيتي".

وأضافت: "يا حبيبتي صوري منتشرة في كل مكان رضيت أنا أو أبيت، وهي صور في حكم النظرة الاجتماعية حشمة ومحترمة، كوني أنا الآن بحجاب من 45 عامًا وما زلت بيقين ورضا قلبي أضع طرحتي، ولكني أنشر ما يتوافق مع الرأي المجتمعي، صور محترمة، ولي مثل أمهاتكم ومثلكم صور بالمايوه، وطبعًا أرفض نشرها كما ترفضون أنتم نشر صور أمهاتكم بالمايوه قبل ارتدائهن الحجاب".

وتابعت: "يا جماعة، أنتم هاجمتم حتى صورة زفافي على زوجي، وكانت منذ 53 عامًا، بكمام ولا يظهر فيها إلا الوجه والكفان وشعري، وهي صورة زفافي، وواضح أنكم تحجبتم والتزمتم بعد صحوة العبدة لله، فلم يكن غطاء الرأس منتشرًا هكذا قبل حجابي".

وأكدت الفنانة المعتزلة أنها لا تتحدث من باب التفاخر، قائلة: "مش تزكية لنفسي والله ولا غرور، فأنا أخاف الله وأحتمي به وأتذلل طالبة رضاه، ولكني لن أتنازل عن توثيق تسلسل حياتي بشكل محترم، ولن أترك صوري لمن يستغلها بأقاويل منافية للحقيقة".

ووجهت رسالة إلى منتقديها، قالت فيها: "لذلك خلوا أنفسكم عني واتركوني وربي، وما أفعله الآن كنت أفعله وزوجي حبيبي معي، ممكن بقى تهدوا، وكل واحد فيكم خليه في نفسه، ده واحدة تدخل تتطاول وفاهمة أنها بتنصح وربنا يتقبلها، ولسانها زفر أسوأ من زفارة حوض المجاري".

واستطردت: "تعالوا كل حد فينا يصلح نفسه، ويتذكر أنه سيقف وحده، وفي قبره أيضًا وحده، ذكرياتي وحبي لزوجي سأظل أوثقها، وأنا أحتمي بحبي لربي وطاعته وحسن عبادته".

واختتمت شمس البارودي رسالتها بتوجيه الشكر إلى دينا فاروق، قائلة: "شكرًا دينا فاروق الراقية الجميلة المحترمة، وشكرًا للجميع، وادعوا لي بظهر الغيب وسأدعو لكم، ربنا يبصرنا لما فيه رضاه، مش بالطرحة بس، وكأنكم تعبدون الله على حرف، مع تمسكي بحجابي، الدين مش بس طرحة، ربنا يهديكم ويهديني، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، شكرًا جزيلًا دينا فاروق".

شمس البارودي الفنانة المعتزلة منتقدي صورها الراحل حسن يوسف

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