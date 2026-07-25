لوك جريء .. روبي تخطف الأنظار بظهورها

نشرت الفنانة روبي، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة صيفية لافته.

تفاصيل إطلالة روبي

وتألقت روبي، مرتديه جيب قصيرة باللون الاخضر الفاتح، ونسقت معها توب بنفس اللون ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت روبي، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد روبي، في المكياج على اللون الاسود ليبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة روبي