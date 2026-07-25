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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هبوط البانيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالبورصة والأسواق

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي

تشهد أسعار الدواجن والبيض انخفاضات كبيرة خلال الآونة الأخيرة ، وذلك نتيجة زيادة الانتاجية بنسبة تتراوح من 20 لـ 25% .

أسعار الدواجن اليوم 

 

وعاودت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة الانخفاض حيث وصل سعر الكيلو لـ 57 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى  60 جنيهًا أمس، وتصل  للمستهلك بسعر 72 جنيهًا، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 42 جنيهًا للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 55 جنيهًا.

كما سجّلت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  82 جنيهًا بعدما كان سعرها 97 جنيهًا  وتصل للمستهلك 97 جنيهًا.

كذلك وصلت  سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 120 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر  130 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه

الدواجن


كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  200 لـيتراوح بين 170 و 190 جنيهًا في بعض المحلات أى انخفض ما يقرب من 40 جنيهًا.

سعر الأوراك من 70 لـ 90  جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيها.

سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض


وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 70 جملة لتصل للمستهلك بسعر 100 جنيه بعد ما كانت تباع للمستهلك بنحو 140 جنيها.

كما استقرت  سعر كرتونة البيض الأبيض 70 جنيهاً جملة لتباع للمستهلك بنحو 90 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 100 جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو 110 جنيهات.
 

الدواجن


من جانبه التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المهندس محمود العناني رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن وعدداً من ممثلي الشركات العاملة بالقطاع وممثلي قطاعي "الأمهات" و"بداري التسمين"، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، في لقاء دوري يأتي للوقوف على مستجدات الصناعة وتوفير كافة سبل الدعم والحلول اللوجستية للنهوض بالثروة الداجنة.

وأكد وزير الزراعة ان صناعة الدواجن، تعد أحد أركان الأمن الغذائي القومي ودعامة أساسية للاقتصاد المصري، لافتا إلى التزام الدولة المصرية بتوفير كافة سبل الدعم اللوجستي والتمويلي للمربين، والعمل على فتح أسواق تصديرية جديدة للأنشطة الداجنة، بما يضمن استدامة وتطوير هذه الصناعة الواعدة.

وأكد فاروق على أهمية الاستمرار في تحديث قواعد البيانات الرقمية والإلكترونية لصناعة الدواجن بشكل دوري، بما يضمن دقة البيانات اللازمة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية في التوقيت المناسب، مع تعظيم الاستفادة من الخبرات التكنولوجية الحديثة والمتطورة.

ووجّه وزير الزراعة خلال اللقاء العلاقات الزراعية الخارجية بالوزارة بسرعة تحريك الملفات التصديرية، بهدف فتح آفاق وأسواق جديدة بالخارج لاستيعاب الفائض عن الاستهلاك المحلي؛ وذلك عقب تحقيق طفرة إنتاجية كبرى، حيث سجل الإنتاج المحلي من الطيور نحو 1.6 مليار طائر، بنسبة نمو بلغت 14% مقارنة بالعام الماضي الذي سجل 1.4 مليار طائر، كما ارتفع إنتاج بيض المائدة ليصل إلى نحو 16.5 مليار بيضة بزيادة تجاوزت 14% عن العام السابق الذي سجل 14 مليار بيضة.

وبحث اللقاء أيضا سبل دعم المربين مالياً ولوجستياً وفنياً بالتعاون والتنسيق الشامل مع البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري، لتمويل تطوير وتحديث عنابر التربية وتحويلها من النظام المفتوح إلى النظام المغلق، للحد من الهدر وتحسين معدلات الأداء والإنتاج ورفع العائد الاقتصادي ودخل المربين، وتقديم التسهيلات التمويلية الميسرة للمربين للتوسع في أنشطة المنتجين، وشراء مستلزمات الإنتاج الرئيسية من كتاكيت وأعلاف وأدوية ولقاحات بيطرية.

الدواجن أسعار الدواجن البانيه الفراخ البيض

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