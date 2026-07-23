البانيه يبدأ من 180.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

تشهد أسعار الداوجن اليوم في مصر استقرارا ملحوظا خلال في بورصة الدواجن ومحلات التجزئة، حيث يزيد الإقبال على شراء الفراخ البيضاء بعد انخفاضها وكذلك سعر كيلو البانيه بعد الهبوط.

سعر الفراخ البيضاء اليوم



سجلت أسعار الفراخ البيضاء 59: 58 جنيهًا/ كيلو، لتباع فى الأسواق 69 : 68 جنيهًا

سعر البانيه اليوم

يبدأ سعر كيلو البانيه اليوم من 180 إلى 230 جنيها حسب المنطقة السكنية وجودة التقطيع

سعر الفراخ البلدي اليوم

فيما يسجل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الخميس 23-7-2026 في بورصة الدواجن نحو 104 إلى 105 جنيهات بالمزرعة، ويصل للمستهلك بنحو 110 و114 جنيها للكيلو.

سعر الفراخ الساسو اليوم

تراوحت اسعار الفراخ الساسو بين 85 و 86جنيهًا للكيلو فى البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 95و 96 جنيهًا للكيلو

سعر الفراخ الأمهات

ويبلغ سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء في المزارع اليوم الخميس 23-7-2026، نحو 55-56 جنيهًا، بينما في الأسواق والمحلات يتراوح بين 60 و65 جنيهًا.

سعر البيض اليوم

استقرت أسعار البيض في المزارع والأسواق، وجاءت كالتالي:

كرتونة البيض الأبيض: 88.5 جنيهًا في المزرعة، وتباع للمستهلك بنحو 90 جنيهًا.



كرتونة البيض الأحمر: 91 جنيهًا في المزرعة، وتصل للمستهلك بحوالي 100 جنيه.



كرتونة البيض البلدي: 130 جنيهًا في المزرعة، وتتراوح للمستهلك بين 135 و140 جنيهًا.

خسائر لمنتجين الدواجن

أكد سامح السيد، عضو الإتحاد العام لإتحاد منتجي الدواجن، أن المنتجين يتكبدون خسائر فادحة، مشيرا إلى أنه لا نواجه مشكلة في إنتاج الدواجن، ولدينا إكتفاء ذاتي يكفي السوق المحلي.

وقال سامح السيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم هنا القاهرة”، عبر فضائية “مودرن mti”، أنه ناشد رئيس الوزراء، من أجل النهوض بصناعة الدواجن، مؤكدا أنه لا بد من إنشاء بورصة للدواجن تقع تحت مظلة الدولة المصرية، لوضع تسعير عادل.

وتابع أن السعر العادل لكيلو الدواجن يكون ما بين 73جنيه حتى 75 جنيه، مؤكدا أن السعر الأن في المزرعة 53 جنيه، وهو سعر غير عادل للمنتجين، ويتسبب في خسائر.