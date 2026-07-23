في ذكرى ثورة 23 يوليو.. الرئيس السيسي: سنواصل معًا مسيرة البناء والتنمية لتحقيق تطلعات شعبنا

هنّأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وأكد الرئيس السيسي، في منشور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، أن ثورة يوليو "شكّلت نقطة تحول فارقة في تاريخ الوطن"، مشددًا على الاستمرار في العمل الوطني والتنموي.

وجاء منشور الرئيس السيسي كالآتي: كل عام والشعب المصري العظيم بخير بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة التي شكّلت نقطة تحول فارقة في تاريخ الوطن. وسنواصل معًا مسيرة البناء والتنمية، لتحقيق تطلعات شعبنا الطموح.

تحيا مصر .. تحيا مصر .. تحيا مصر

