قدم الشيف ثريا الألفي، عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن).

طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة و الكراميل “بدون فرن”

المقادير:



- 2 باكيت بسكويت شاي.

- 2 ظرف كريم شانتيه.

- 2 كوب لبن ساقع.

- علبة قشطة (اختياري لملمس كريمي أكثر).

- صوص كراميل جاهز أو محضر في البيت.



الطريقة:

1. اخفقي الكريم شانتيه مع اللبن حتى يتماسك، ثم أضيفي القشطة وقلبي برفق.

2. اغمسي البسكويت بسرعة في اللبن ورصي طبقة في الصينية.

3. افردي طبقة من خليط الكريم.

4. كرري الطبقات حتى تنتهي الكمية.

5. وزعي صوص الكراميل على الوجه.

6. ضعي الحلى في الثلاجة من 4 إلى 6 ساعات حتى يتماسك.

7. زينيه ببسكويت مطحون أو شوكولاتة مبشورة وقدميه باردًا.