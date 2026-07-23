قدم الشيف تامر فتحي، عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، طريقة عمل سجق بدبس الرمان.
طريقة عمل سجق بدبس الرمان
المقادير:
بصل مقطّع إلى شرائح
فليفلة ملوّنة
ليمون حامض معصور
فلفل - رشّة
دبس رمّان - ملعقتان كبيرتان
زيت زيتون - بحسب الحاجة
سجق شرقي - بحسب الرغبة
ثوم مهروس - فصّان
الطريقة :
1- في قدر، حمّي زيت الزيتون وشوّحي السجق.
2- أضيفي البصل والثوم والفليفلة الملوّنة وحرّكي حتى تذبل الخضار.
3- أسكبي عصير الليمون الحامض ودبس الرمان واخلطي.
4- نكّهي بالفلفل فقط (لأن السجق يكون متبلاً).
5- أتركي المكونات قليلاً على النار حتى تمتزج ثمّ قدّمي السجق ساخناً.