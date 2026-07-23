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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل سجق بدبس الرمان

طريقة عمل سجق بدبس الرمان..
طريقة عمل سجق بدبس الرمان..
رنا عصمت

قدم الشيف تامر فتحي، عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، طريقة عمل سجق بدبس الرمان.

 طريقة عمل سجق بدبس الرمان

 


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المقادير:

بصل مقطّع إلى شرائح 

فليفلة ملوّنة 

ليمون حامض معصور 

فلفل - رشّة

دبس رمّان - ملعقتان كبيرتان

زيت زيتون - بحسب الحاجة

سجق شرقي - بحسب الرغبة

ثوم مهروس - فصّان

الطريقة :

1- في قدر، حمّي زيت الزيتون وشوّحي السجق.

2- أضيفي البصل والثوم والفليفلة الملوّنة وحرّكي حتى تذبل الخضار.

3- أسكبي عصير الليمون الحامض ودبس الرمان واخلطي.

4- نكّهي بالفلفل فقط (لأن السجق يكون متبلاً).

5- أتركي المكونات قليلاً على النار حتى تمتزج ثمّ قدّمي السجق ساخناً.

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