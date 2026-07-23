قدم الشيف تامر فتحي، عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، طريقة عمل سجق بدبس الرمان.

طريقة عمل سجق بدبس الرمان





المقادير:



بصل مقطّع إلى شرائح



فليفلة ملوّنة



ليمون حامض معصور



فلفل - رشّة



دبس رمّان - ملعقتان كبيرتان



زيت زيتون - بحسب الحاجة



سجق شرقي - بحسب الرغبة



ثوم مهروس - فصّان



الطريقة :



1- في قدر، حمّي زيت الزيتون وشوّحي السجق.

2- أضيفي البصل والثوم والفليفلة الملوّنة وحرّكي حتى تذبل الخضار.

3- أسكبي عصير الليمون الحامض ودبس الرمان واخلطي.

4- نكّهي بالفلفل فقط (لأن السجق يكون متبلاً).

5- أتركي المكونات قليلاً على النار حتى تمتزج ثمّ قدّمي السجق ساخناً.