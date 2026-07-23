المنتخب والحكام.. اتحاد الكرة يحسم ملفات المرحلة المقبلة في أول اجتماع بعد كأس العالم

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، اليوم الخميس، أول اجتماعاته عقب انتهاء منافسات كأس العالم، لمناقشة عدد من الملفات المهمة التي ستحدد ملامح المرحلة المقبلة للكرة المصرية، سواء على مستوى المنتخبات الوطنية أو المسابقات المحلية أو منظومة التحكيم.



يتصدر ملف الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول جدول أعمال الاجتماع، حيث يستعد مجلس الإدارة لعقد جلسة مع حسام حسن وإبراهيم حسن من أجل الاتفاق على الصيغة النهائية للعقد الجديد، وحسم جميع البنود المالية والإدارية، تمهيدًا لاعتماد استمرار الجهاز الفني في قيادة الفراعنة خلال المرحلة المقبلة، مع توجه قوي لتمديد التعاقد حتى نهائيات كأس العالم 2030، في ظل النتائج الإيجابية التي حققها المنتخب مؤخرًا.

استعدادات الموسم الجديد

كما يناقش مجلس الإدارة ترتيبات انطلاق الموسم الجديد للدوري الممتاز، بعدما استقرت رابطة الأندية على إجراء القرعة خلال الأيام الأولى من شهر أغسطس المقبل، على أن تنطلق البطولة يومي 20 أو 21 أغسطس بمشاركة 20 فريقًا.

وسيُقام الدوري بالنظام نفسه الذي تم تطبيقه خلال الموسمين الماضيين، إذ تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري بين جميع الأندية، قبل تقسيم الفرق إلى مجموعتين؛ الأولى تضم 6 أندية تتنافس على اللقب، والثانية تضم 14 ناديًا تتصارع للهروب من الهبوط، على أن يهبط أربعة أندية إلى دوري المحترفين.

لجنة الحكام والهيكلة الفنية

ومن أبرز الملفات المطروحة أيضًا اختيار رئيس جديد للجنة الحكام، بعد توجيه الشكر إلى أوسكار رويز، حيث يفاضل اتحاد الكرة بين عدد من الأسماء، أبرزها عصام عبد الفتاح وسمير عثمان، مع طرح اسم ياسر عبد الرؤوف ضمن المرشحين.

كما يتجه المجلس لاعتماد شوقي غريب في منصب المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، إلى جانب مناقشة هوية المدير الفني الجديد للمنتخب الأولمبي، حيث يتصدر معتمد جمال قائمة المرشحين، إلى جانب كل من محمد شوقي، وعادل مصطفى، وأيمن الرمادي، على أن يتم حسم القرار خلال الفترة المقبلة.



