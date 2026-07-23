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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام: أزمة الرخصة ستطال بيراميدز أيضًا.. واتحاد الكرة مطالب بالشفافية الكاملة

بيراميدز
بيراميدز
ميرنا محمود

أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي الزمالك قد يقوم بتسوية الديون الخاصة باللاعبين والمدربين الأجانب، لكن هناك ديون آخرى للجهات الحكومية.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس عبر شاشة modern mti الفضائية:  الزمالك يرى أنه قدم حسن النية والتعهد بالتسديد، فهل تلك التعهدات كافية من أجل إنهاء الأزمات، موضحًا بأن الأمور صعبة للغاية، وكل طرف يبحث عن حقوقه، خصوصا أن الأهلي يرى نفسه النادي الوحيد الذي قام بتسديد كافة الديون والمستحقات المالية للجهات المختلفة.

وتطرق للحديث عن موقف نادي بيراميدز، وعلق قائلا: من شروط الرخصة أن كل الأندية تكون حجم الانفاق يوازي حجم الدخل المالي، ونادي بيراميدز لا يمتلك جماهيرية ولا إعلانات والبعض بدأ يتحدث عن تلك الأمور، وملف الرخصة لن يكون أزمته في الزمالك فقط، بل سيتمد أيضًا لنادي بيراميدز.

وأوضح: الموضوع كبير ولن يتوقف عند ديون الزمالك أو ملف بيراميدز، لكن طبقا لمصادر داخل الأهلي فأن النادي لن يصمت، إلا إذا كان التعامل بالمثل من جانب لجنة التراخيص باتحاد كرة القدم.. والحل حاليًا هو تطبيق اللوائح والقوانين على الجميع.

وطالب أمير هشام، رئيس اتحاد الكرة بالشفافية الكاملة بين جميع الأندية، وأن يحصل كل نادٍ على حقه كاملًا، موضحًا بأن كل الأندية لم تحصل على الرخصة في ظل عدم انتهاء أزمة الزمالك، واتحاد الكرة يُعطل الملف حتى موعد انتهاء المهلة، لأنه يدعم ويساند الزمالك من أجل انهاء الأزمة، ولكن الأفضل هو وجود شفافية كاملة وأن تكون الأمور واضحة أمام الرأي العام، تجنبًا للحديث المنتظر عن مجاملة طرف على حساب آخر.

وأتم: الاتحاد التونسي رفض منح الاتحاد المنيستري الرخصة المحلية لأنه لم ينهي ملف التأمينات على لاعبيه، وهي شئ لا يذكر في ظل الأزمات الخاصة هنا بأندية مصرية، وما أعلمه أن الاتحاد المصري قد يتعرض للإدانة في حالة التساهل مع أي طرف.

أمير هشام الزمالك الأهلي تصريحات امير هشام

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