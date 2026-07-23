عبدالجليل: تأخر الزمالك في الإعداد سيؤثر على نتائجه.. وعبدالمنعم صفقة مهمة للأهلي

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن نادي الزمالك يمر بمرحلة صعبة قبل انطلاق الموسم الجديد، في ظل تأخر فترة الإعداد وعدم إبرام صفقات جديدة، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤثر على فرص الفريق في المنافسة على البطولات.

وقال محمد عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة CBC: "سمعت أن لاعبي الزمالك يرفضون إجراء القياسات البدنية قبل بداية الموسم الجديد، كما أنه لا يوجد مدير فني حاليًا بعد رحيل معتمد جمال".

وأضاف: "لا توجد صفقات جديدة في الزمالك حتى الآن، لذلك لا أعرف سبب رحيل معتمد جمال، فهم دائمًا يغيرون المدرب في هذه الفترة، ثم يبدأ الحديث عن التعاقدات، ويكون هناك من يستفيد من تلك الصفقات".

وتابع: "كل الأندية بدأت خوض المباريات الودية استعدادًا للموسم الجديد، بينما تأخر الزمالك في الإعداد، وهذا سيؤثر عليه بشكل كبير خلال الموسم المقبل".

وأشار عبدالجليل إلى أن المنافسة على البطولات ستكون صعبة بالنسبة للزمالك هذا الموسم، قائلًا: "من الصعب أن ينافس الزمالك على أي بطولة في الموسم الحالي، في ظل أزمة إيقاف القيد وعدم التعاقد مع صفقات جديدة".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن: "عودة محمد عبدالمنعم إلى الأهلي ستكون مكسبًا كبيرًا لخط دفاع الفريق، لما يمتلكه من إمكانيات وخبرات كبيرة".