أول قرارات الكاف.. زيادة عدد المنتخبات في أمم أفريقيا 2027

أعلن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “ الكاف” عن زيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

وقال موتسيبي في تصريحاته: فتحنا المجال لمشاركة 28 منتخبًا بدلا من 24 في كأس أمم أفريقيا المقبلة لزيادة حجم التنافس.

وواصل رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم: تم رفع قيمة جوائز بطولة كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 بنسبة 900% سيحصل الفائز على 2 مليون دولار.

وأعرب باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن سعادته بتقديم المنتخبات الأفريقية أداء مميز وتاريخي في بطولة كأس العالم 2026.

مشاركة المنتخبات الافريقية

وأضاف موتسيبي خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي : 90% من المؤتمر سيكون حديث عن مشاركة المنتخبات الافريقية في كأس العالم و10% سيكون بخصوص بعض القرارات في نهاية المؤتمر الصحفي وسيتم نشر القرارات في بيان رسمي عبر موقع الكاف.

وواصل : المنتخبات الافريقية في كأس العالم قدموا أداء مميز وتاريخي انظروا الى ما فعله منتخب مصر امام الارجنتين وأصبحت القارة الأفريقية قريبه من تحقيق لقب كأس العالم.

وأكمل : النجاح لأي دولة أفريقية في كأس العالم يجعلنا فخورين بها وإذا وصل منتخب واحد أفريقي لنصف النهائي أو النهائي المونديال فإنه سيحصل على احترام العالم.

واختتم موتسيبي تصريحاته : فخور بمستوى المنتخبات في كأس العالم ومصر والمغرب قدموا أداء خيالي ونبحث عن التطوير.