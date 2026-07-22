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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كوثر محمود تشكر الرئيس السيسي لتوجيهه بإعادة النظر في بدلات وحوافز التمريض

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
الديب أبوعلي

وجهت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وعضو المجلس الصحي المصري ونائب رئيس البورد العربي، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي،  على توجيهاته بإعادة النظر في المقابل المادي للتمريض، وبحث زيادة الحوافز والبدلات والنوبتجيات والسهر، مؤكدة أن هذه التوجيهات تعكس اهتمام الدولة وتقديرها لما يقدمه العاملون بالقطاع الصحي من جهود وتضحيات لخدمة المواطنين.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود، أن دعم القيادة السياسية يمثل رسالة تقدير لجميع أعضاء الفريق الصحي، وعلى رأسهم هيئة التمريض، التي تعد أحد الركائز الأساسية في نجاح المنظومة الصحية، مشيرة إلى أن أطقم التمريض تواصل أداء دورها بكل تفانٍ وإخلاص على مدار الساعة داخل المستشفيات والمنشآت الصحية.

كما وجهت الدكتورة كوثر محمود الشكر للأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، على دعمه المستمر للفرق الطبية، وحرصه على تحسين بيئة العمل وتوفير سبل تطوير المنظومة الصحية، مؤكدة أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لدعم العاملين بالقطاع الصحي.

التمريض العمود الفقري للمنظومة الصحية

وأكدت على حرص النقابة إيصال صوت التمريض واحتياجاته الأساسية، بما أسهم في الارتقاء بالمستوى الأدبي والمعنوي والعلمي والمالى لأعضاء المهنة.

وأضافت الدكتورة كوثر محمود، أن التمريض يمثل العمود الفقري للمنظومة الصحية، ويؤدي رسالة إنسانية ومهنية عظيمة، والعمل على تحسين أوضاع الفرق الصحية سيكون له أثر كبير في دعم الكوادر وتحفيزها على مواصلة العطاء والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، قد أكد أن التمريض هم الجنود المجهولون داخل المنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ بالتنسيق مع وزارة المالية، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة النظر في المقابل المادي للفريق الصحي بالكامل.

وأوضح وزير الصحة والسكان أن هناك حزمة من الإجراءات الجاري إعدادها، تتضمن الحوافز والبدلات والنوبتجيات والسهر، وسيتم الإعلان عنها قريبًا، مؤكدًا أن ما يتم تقديمه للفريق الصحي لا يوازي حجم الجهد المبذول، قائلًا: "مهما عملنا لا يمكن أن نوفي القدر الذي يستحقه الفريق الطبي في ظل العمل البطولي الذي يقوم به".

وأشاد الدكتور خالد عبد الغفار بالدور الكبير الذي يقوم به الفريق الصحي، بإعتبارهم أعظم عناصر المنظومة الصحية، وأن ما يقدمه العاملون بالقطاع من جهود استثنائية ليلًا ونهارًا يمثل أحد أهم عوامل تطوير الرعاية الصحية وتحقيق نقلة نوعية في القطاع الصحي بمصر.

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