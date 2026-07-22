الذهب يواصل مكاسبه للجلسة الرابعة.. عيار 21 يقفز 90 جنيها والملاذات الآمنة تدفع الأسعار لأعلى

تواصل أسعار الذهب تسجيل مكاسب قوية في الأسواق المحلية والعالمية، مدفوعة بتزايد إقبال المستثمرين على المعدن النفيس باعتباره ملاذا آمنا في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط، إلى جانب ترقب الأسواق لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المرتقب.

وفي الوقت نفسه، ينعكس ارتفاع سعر صرف الدولار محليا على أسعار الذهب في مصر، رغم التراجع الحاد في العلاوة السعرية، بما يعزز ارتباط السوق المحلية بحركة البورصات العالمية ويضع المستثمرين أمام مرحلة جديدة من التقلبات.

وفي هذا الصدد، كشف «مرصد الذهب» عن ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليواصل المعدن النفيس مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، ويتجه نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي له منذ أكثر من ثلاثة أشهر، مدعوم بتزايد الطلب على الملاذات الآمنة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وترقب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل.

ومن جانبه، قال الدكتور وليد فاروق، مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع بنحو 90 جنيها مقارنة بإغلاق أمس، ليسجل نحو 5990 جنيها، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 34 دولارا، لتصل إلى نحو 4120 دولارا.

وأضاف فاروق- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 6834 جنيها، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5134 جنيها، فيما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 47920 جنيها.

وأوضح أن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت أمس الثلاثاء بنحو 70 جنيهًا، إذ افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 5830 جنيها، واختتمها عند نحو 5900 جنيه، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 78 دولارا، بعدما افتتحت التداولات عند مستوى 4008 دولارات وأغلقت عند نحو 4086 دولارا.

الذهب المحلي يرتفع 5.4% منذ بداية يوليو

وأشار فاروق إلى أن الأوقية العالمية ارتفعت منذ بداية يوليو بنحو 103 دولارات، وبنسبة 2.6%، مقارنة بمستوى 4017 دولارا في نهاية يونيو، بينما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية بنحو 305 جنيهات، وبنسبة 5.4%، مقارنة بمستوى 5685 جنيها في نهاية النصف الأول.

وأشار فاروق إلى أن العلاوة السعرية في السوق المحلية تراجعت إلى نحو 25 جنيها للجرام، مقارنة بمستويات تجاوزت 110 جنيهات خلال الأسبوع الماضي، ونحو 210 جنيهات بنهاية يونيو.

وأضاف أن العلاوة انخفضت منذ بداية يوليو بنحو 185 جنيهًا للجرام، وبنسبة تقارب 88%، وهو ما يعكس تحسنا ملحوظا في توازن العرض والطلب واقتراب الأسعار المحلية من مستوياتها المرتبطة بحركة الأوقية العالمية وسعر صرف الدولار الرسمي.

وأوضح أن تراجع العلاوة، رغم ارتفاع سعر الدولار والأوقية العالمية، يشير إلى عودة السوق تدريجيا إلى التسعير الطبيعي، بعد فترة من الاضطرابات التي رفعت الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية.

ومنذ بداية العام، لا تزال الأوقية العالمية منخفضة بنحو 198 دولارا، وبنسبة 4.6%، مقارنة بسعر افتتاح العام البالغ 4318 دولار، بينما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 محليا بنحو 160 جنيها، وبنسبة 2.7%، مقارنة بسعر افتتاح العام البالغ 5830 جنيها.

ويرجع تفوق أداء الذهب محليا على نظيره العالمي خلال يوليو إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، رغم الانخفاض الحاد في العلاوة السعرية، وهو ما عوض جزءًا كبيرا من أثر تراجعها على الأسعار المحلية.

العلاوة السعرية تتراجع إلى 25 جنيها

والجدير بالذكر، أن يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 28 و29 يوليو الجاري، والذي تشير توقعات الأسواق إلى تثبيت أسعار الفائدة، بينما ستتجه الأنظار إلى بيان اللجنة والمؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، بحثًا عن أي إشارات بشأن مسار السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة.