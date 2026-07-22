النواب يعلن إقرار 162 قانون بإجمالي 1580 مادة خلال دور الانعقاد الأول

كشف مجلس النواب عن إقراره 162 قانون بإجمالي 1580 مادة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث.

واستعرض المجلس خلال جلسته حزمة من أبرز مشروعات القوانين والتشريعات التي شهدت تعديلات أحكامها خلال دور الانعقاد الأول، وذلك في إطار حرص البرلمان على تحديث الأطر القانونية والتنظيمية لتتواكب مع متطلبات التنمية الشاملة وتلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية.

وتضمن العرض التجميعي الذي قدمه المجلس خلال الجلسة العامة اليوم ، تسليط الضوء على خمسة مشروعات قوانين رئيسية تم تعديل أحكامها، شملت قطاعات حيوية تتنوع بين الخدمة الوطنية، والاقتصاد، والتأمين الاجتماعي، والأنشطة العلمية والرياضية.

وفيما يلي ​أبرز مشروعات القوانين المعدلة:

​نقابة المهن الرياضية:

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 الخاص بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، بهدف دعم الكوادر الرياضية وتطوير الأداء النقابي.

​الخدمة العسكرية والوطنية:

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.

​سجل المستوردين:

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، لتيسير الحركة التجارية وضبط آليات الاستيراد.

​الأنشطة النووية والإشعاعية:

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، لتحديث معايير الأمان والتنظيم في هذا القطاع الاستراتيجي.

​التأمينات الاجتماعية والمعاشات

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، بما يضمن صون حقوق المؤمن عليهم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

