قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إجراء قوي من تامر عاشور ضد إحدى المنصات الرقمية
فابريزيو رومانو يحسم الجدل حول انتقال رودري إلى ريال مدريد
ميسرة بكور: إيران تحمل عداوة للدول العربية وتواصل الاعتداء على الخليج
مدبولي: اتفاقية تطوير 1800 غرفة وجناح فندقي تؤكد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري
وزير الطيران يبحث مع شركة إنجليزية تطوير تقنيات أجهزة المحاكاة لأكاديمية التدريب
محافظ دمياط: نتابع بشكل دوري ملف «حياة كريمة» لتحقيق مستهدفات المبادرة الرئاسية
عمرو دياب يطرح حبيتِك.. تعرف على تفاصيل الألبوم
استثمارات باكستانية مرتقبة في «اقتصادية قناة السويس».. تفاصيل لقاء «عبد العاطي» و«دار»
ماذا بعد مد مهلة التقديم؟.. تعرف على تفاصيل قانون الإيجار القديم
الحارس المكسيكي أوتشوا يعلن اعتزاله كرة القدم
مد فترة تقديم رياض الأطفال بجميع المحافظات حتى 31 يوليو
الحكومة توافق على 7 قرارات مهمة اليوم.. تعرف على التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مجلس الوزراء يعتمد توصيات وحدة الشركات المملوكة للدولة ويوافق على تأسيس 7 شركات جديدة

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
أ ش أ

اعتمد مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم /الأربعاء/ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، التوصيات الصادرة عن وحدة الشركات المملوكة للدولة، بالموافقة على 7 طلبات تأسيس لشركات جديدة، وزيادة بعض المساهمات في شركات قائمة؛ حيث طلبت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية الموافقة للشركة المصرية للثروات التعدينية على تأسيس شركة مساهمة مصرية جديدة تحت مسمى "شركة النيل فيريكم للأسمدة الفوسفاتية – نايل فوسفات".

كما طلبت شركة فوسفات مصر الموافقة على تأسيس شركة مساهمة مصرية جديدة تحت مسمى شركة " إندوراما مصر للأسمدة ش.م.م"، بينما طلب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية زيادة رأسمال شركة "السويدي الوطنية للصناعات والمشروعات الهندسية"، والتي يسهم فيها الجهاز بنسبة 50%، وشركة السويدي إلكتريك بنسبة 49%، وشركة صلب مصر (المملوكة للجهاز) بنسبة 1%، بالإضافة إلى نتائج التفاوض الخاصة بطرح الشركة الوطنية للوقود من خلال شركة " طاقة عربية" بالاستحواذ على 10% من أسهم الشركة المساهمة الجديدة المؤسسة تحت اسم " كويك فيول لتجارة وتوزيع المنتجات البترولية".

كما تضمنت الطلبات أيضا، طلب الشركة القابضة للتشييد والتعمير الموافقة على قيام شركة الإسكندرية للاستثمار والتنمية العمرانية (التابعة للشركة القابضة) بتأسيس شركة جديدة ذات مسئولية محدودة بالشراكة مع شركة "سدين للتطوير العقاري (شركة سعودية)"، وطلبت الشركة القابضة للتشييد والتعمير أيضا الموافقة على زيادة رأسمال شركة "جنوب الوادي للتنمية".

وشملت الطلبات كذلك، طلب الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية.

مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الشركات المملوكة للدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الأحد المقبل .. ماذا أعلنت التعليم؟

رسائل جروبات الغش

نتيجة الثانوية العامة 2026 ..حقيقة التلاعب في الدرجات بالكنترولات قبل ظهورها رسميا

أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026 ..تفاصيل عاجلة بشأنهم قبل أيام من إعلان النتيجة

اجتماع رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم

إيلون ماسك

مليارات تتبخر في ليلة واحدة.. إيلون ماسك يخسر ما يُعادل ثروة 90% من قائمة «بلومبرج للمليارديرات»

اموال

ضحايا مستريح الأميرية: استولى على 150 مليون جنيه وهرب

شريف إكرامي وزوجته

شريف إكرامي يلفت الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام مع زوجته بعد الاعتزال|شاهد

طالبات الأزهر

بقرار من المجلس الأعلى.. الأزهر يستعد لتطبيق نظام البكالوريا في المرحلة الثانوية

ترشيحاتنا

عوائد السندات الأمريكية

استقرار عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات وسط إعادة تقييم لرهانات الفائدة

ثورة 23 يوليو

وزير البترول: ثورة يوليو ستظل محطة وطنية فارقة في تاريخ مصر

مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي

تحذير عاجل من الإسكان: إغلاق ملف حجز الوحدة نهائيًا في هذه الحالة

بالصور

زوجة مسلم بالأسود.. والمطرب: "أخونك إزاي وأنا معايا غزال"

زوجة مسلم تثير الجدل بفستان ملفت برفقته
زوجة مسلم تثير الجدل بفستان ملفت برفقته
زوجة مسلم تثير الجدل بفستان ملفت برفقته

عمرو دياب يطرح حبيتِك.. تعرف على تفاصيل الألبوم

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

بتكلفة 30 مليون جنيهاً.. محافظ الشرقية يفتتح وحدة الأشعة المقطعية وقسم الأطفال الداخلي بمستشفى فاقوس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أسماء أبو اليزيد تثير الجدل بفستان الحمل

أسماء أبو اليزيد تثير الجدل بفستان الحمل
أسماء أبو اليزيد تثير الجدل بفستان الحمل
أسماء أبو اليزيد تثير الجدل بفستان الحمل

فيديو

باسكال مشعلاني

باسكال مشعلاني تطرح «كيفك اليوم» عبر يوتيوب والمنصات الرقمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

المزيد