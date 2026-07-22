وزير الطيران يبحث مع شركة إنجليزية تطوير تقنيات أجهزة المحاكاة لأكاديمية التدريب

عقد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، اجتماعًا مع رون ني، رئيس شركة Acron Aviation البريطانية، بحضور الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وأيمن ثابت، رئيس قطاع التخطيط بشركة مصر للطيران، لبحث فرص التعاون في مجالات أجهزة محاكاة الطيران، وأنظمة التدريب المتقدمة، وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير الكوادر البشرية من خلال أكاديمية مصر للطيران للتدريب والأكاديمية المصرية لعلوم الطيران.

واستعرض الجانبان، خلال معرض فارنبره الدولي للطيران 2026، أحدث الحلول التي تقدمها الشركة في مجالات المحاكاة والتأهيل التشغيلي، إلى جانب بحث الاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير برامج تدريب الطيارين وأطقم التشغيل والفنيين، بما يعزز كفاءة العنصر البشري، ويرتقي بمستويات السلامة التشغيلية، ويواكب التطورات المتسارعة في صناعة الطيران.

وأكد الدكتور سامح الحفني أن الإستثمار في العنصر البشري يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية وزارة الطيران المدني، مشيرًا إلى أن مواكبة أحدث تقنيات التدريب والمحاكاة أصبحت ضرورة لإعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات اللازمة للتعامل مع النظم التشغيلية الحديثة وفق أفضل المعايير الدولية.

وأضاف الحفني أن أكاديمية مصر للطيران للتدريب تُعد من المؤسسات التدريبية الرائدة إقليميًا، مؤكدًا حرص الوزارة على توسيع التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة لنقل المعرفة والتكنولوجيا، وتطوير البرامج التدريبية، وتعزيز مكانة الأكاديمية كمركز إقليمي متميز في مختلف تخصصات الطيران المدني.

من جانبه، أكد الطيار أحمد عادل أن تطوير منظومة التدريب يمثل أحد المرتكزات الرئيسية لإستراتيجية مصر للطيران، مشيرًا إلى استمرار الشركة في تحديث برامجها التدريبية والاستفادة من أحدث تقنيات المحاكاة، بما يدعم كفاءة التشغيل وخطط التطوير المستدام للناقل الوطني.

وبدوره ، أعرب السيد رون ني، رئيس شركة Acron Aviation، عن اعتزازه بالتعاون مع قطاع الطيران المدني المصري، مؤكدًا تطلع الشركة إلى توسيع التعاون مع أكاديمية مصر للطيران للتدريب والأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، وتقديم أحدث حلول المحاكاة والتدريب المتقدم، بما يلبي احتياجات صناعة الطيران خلال المرحلة المقبلة. كما استعرض الهوية المؤسسية الجديدة للشركة، التي أُطلقت رسميًا خلال مشاركتها في معرض فارنبورو الدولي للطيران 2026، في أول ظهور لها بهويتها الجديدة.

جدير بالذكر أن شركة Acron Aviation تعد من الشركات العالمية المتخصصة في حلول تكنولوجيا الطيران وأنظمة المحاكاة والتدريب، وتندرج ضمن مجموعة Acron Technologies، التي تضم شركات متخصصة في مجالات الطيران والدفاع والإنقاذ، وتقدم حلولًا متكاملة لدعم تطوير منظومات التدريب والتشغيل بقطاع الطيران.