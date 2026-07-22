بتكلفة 30 مليون جنيهاً.. محافظ الشرقية يفتتح وحدة الأشعة المقطعية وقسم الأطفال الداخلي بمستشفى فاقوس

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وحدة الأشعة المقطعية وقسم الأطفال الداخلي بمستشفى فاقوس المركزي ، بتكلفة إجمالية قدرها ٣٠ مليون جنيهاً وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين مديرية الشؤون الصحية بالشرقية ومؤسسات المجتمع المدني لدعم منظومة الرعاية الصحية، وتوفير خدمات طبية متميزة للمترددين على المستشفى.

عقب الإفتتاح، تفقد المحافظ وحدة الأشعة المقطعية بالمستشفى للإطمئنان على انتظام سير العمل داخلها والتقى بعدد من المرضى واطمأن علي مستوي الرعاية الصحية والعلاجية المؤداه إليهم موجهاً بتوفير كافة احتياجاتهم وأوجه الرعاية اللازمة لهم حتى امتثال الشفاء.

ومن جانبه، استعرض الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية إمكانات وخدمات وحدة الأشعة المقطعية بالمستشفى، موضحاً أنه تم الإنتهاء من إنشاء وتجهيز وحدة الأشعة المقطعية بأحدث الأجهزة الطبية،وفقاً لإشتراطات وزارة الصحة ومعايير الجودة وسلامة المرضي والتي تضم (غرفه جهاز الأشعة المقطعية وجهاز اشعه مقطعية Aquillion Prime ١٦٠ مقطع وأجهزة كمبيوتر ووحدات تحكم ECG option- Couch- power transformer - 5Aprons - طباعات الوان - محول ضغط عالي) لتقديم رعاية صحية شاملة للمرضى ، والذي يُعد من أحدث أجهزة الأشعة المقطعية، ويتيح إجراء أشعة الشرايين التاجية للقلب (CT Coronary Angiography)، بما يساهم في تشخيص العديد من الحالات بدقة عالية ، بالإضافة إلى سرعة فائقة في إجراء الفحوصات ، لافتاً إلى أن وحدة الأشعة تعد أول وحدة اشعة مقطعية بالمستشفى تتحمل وزن ١٨٠ كيلو جرام بمستشفيات الصحة بالمحافظة بتكلفة إجمالية بلغت ٢٥ مليون جنيهاً بدعم من وزارة الصحة والسكان ومديرية الشؤون الصحيه بالشرقية لتعد إضافة طبية مهمة تسهم في دعم منظومة التشخيص والعلاج، مما تساهم في إجراء الفحوصات الطبية بدقة عالية وفي وقت قياسي، بما يُمكّن الأطباء من التشخيص السليم للحالات المرضية المختلفة ووضع الخطة العلاجية المناسبة.

أضاف وكيل الوزارة أن الوحدة تضم فريقًا من الأطباء والفنيين المدربين على أعلى مستوى لتقديم الخدمة الطبية للمرضى بكفاءة وجودة، في إطار الحرص على الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وفي سياق متصل، إفتتح محافظ الشرقية قسم الأطفال الداخلي الجديد، والذي تم تجهيزه ورفع كفاءته وتوسعته ليضم ٢٤ سريراً بدلاً من ١٤ سرير، ومزوداً بـ٩ أجهزة مونيتور لمتابعة الحالات ، بتكلفة ٥ مليون جنيهاً بدعم من مؤسسات المجتمع المدني لزيادة الطاقة الإستيعابية للقسم لإستقبال الأطفال المرضى لتقديم خدمة صحية لائقة .

من جانبه، أعرب محافظ الشرقية عن سعادته بالتطور الذي يشهده القطاع الصحي بالمحافظة، مؤكداً إستمرار جهود المحافظة للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في مختلف التخصصات، مثمناً دور مؤسسات المجتمع المدني وتعاونهم مع المحافظة بتزويد المستشفيات ومراكز تقديم الخدمات الطبية بالأجهزة والمستلزمات للإستمرار في تحسين مستوى الخدمات العلاجية المؤداة للمرضى والمترددين على المستشفيات الحكومية.

كما حرص المحافظ على الوقوف والإستماع إلي شكوى إحدى السيدات وذلك قبل مغادرته المستشفى، ليكلف رئيس المركز بفحصها واتخاذ ما يلزم قانوناً.

رافق المحافظ في الإفتتاح الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، والدكتور أحمد الشوادفي مدير مستشفى فاقوس المركزي ومحمد الاباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس والنائب مجدى مرشد وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب.