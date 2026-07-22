عمرو دياب يطرح حبيتِك.. تعرف على تفاصيل الألبوم

طرح النجم الكبير عمرو دياب، أحدث ألبوماته "حبيتِك" وذلك عبر منصات الموسيقى المختلفة وقناته على يوتيوب بالتعاون مع سوني ميوزيك.

الألبوم يعد السادس والثلاثين في مسيرة الهضبة الممتدة لأربعين عامًا تربع خلالها على عرش الأغنية العربية، كأكثر مطرب عربي استماعًا في العصر الحديث.

1- لولا البنات .. كلمات : مصطفى البرنس - لحن : عمرو دياب - توزيع أحمد إبراهيم

2- الالوان .. كلمات : مصطفى حدوتة- لحن : إيهاب عبد الواحد - توزيع أحمد إبراهيم

3- جيتلك .. كلمات : رزام - لحن : نادر نور - توزيع عادل حقي

4- حبيتك .. كلمات : أمير طعيمة - لحن : عمرو مصطفى - توزيع أحمد إبراهيم

5- غيابه فرق .. كلمات : أيمن بهجت قمر - لحن : محمد يحيى - توزيع أحمد إبراهيم

6- أنا معاك .. كلمات : أمير طعيمة - لحن : عمرو مصطفى - توزيع أحمد إبراهيم

7- المفضل .. كلمات : منة القيعي - لحن : محمد يحيى - توزيع عادل حقي

8- وانتي جنبي.. كلمات : مصطفى حدوتة- لحن : إيهاب عبد الواحد - توزيع أحمد إبراهيم

9- بحاول .. كلمات : تامر حسين - لحن : عمرو دياب - توزيع أسامة الهندي

10- 12 بالليل .. كلمات : مصطفى حدوتة- لحن : محمد يحيى - توزيع أسامة الهندي

11- سلام كبير .. كلمات : ايمن بهجت قمر - لحن : ادهم بهجت قمر - توزيع أحمد إبراهيم

12- اتاخر عتابنا .. كلمات : رزام - لحن : عمرو مصطفى - توزيع اسامة الهندي.

أما هندسة صوت جميع أغنيات الألبوم وميكساج وماستر أمير محروس ، تسجيل الكورال شيري شكري ، تصوير فوتوغرافي الغلاف والأغاني كريم نور.