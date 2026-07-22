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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقابة العلاج الطبيعي تحرك بلاغا ضد منتحل صفة أخصائي | مستندات

جلسة علاج طبيعي
جلسة علاج طبيعي
الديب أبوعلي

حذرت النقابة العامة للعلاج الطبيعي من التعامل مع المدعو حمادة عزوز أحمد فرج، مؤكدة انتحاله صفة أخصائي علاج طبيعي واستخدامه مستندات مزورة للإيهام بأنه مقيد بالنقابة ومرخص له بمزاولة المهنة.

وأوضحت النقابة، في بيان، أن المتهم زور شهادة بكالوريوس علاج طبيعي من كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة، ومستخرجا رسميا من سجل العلاج الطبيعي بوزارة الصحة والسكان، وكارنيه عضوية النقابة، فضلا عن استخدام بطاقة رقم قومي تضمنت بيانات تفيد بأنه أخصائي علاج طبيعي ويعمل بمستشفى الصفا التخصصي.

وأضافت أن المتهم قدم هذه المستندات إلى أحد البنوك، وأقر بصحتها، للحصول على قرض بغرض شراء أجهزة طبية، رغم عدم صحة البيانات الواردة بها.

بلاغ ضد منتحل صفة 

وأكدت النقابة أنها تقدمت ببلاغ إلى النائب العام بشأن الواقعة، وتمت إحالة المتهم إلى نيابة الجنايات، فيما أحال البنك التجاري الواقعة إلى النيابة العامة بتهمة الاحتيال، موجهة الشكر لإدارة البنك على تعاونها في اكتشاف الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشددت النقابة على استمرار جهودها في مواجهة منتحلي صفة العلاج الطبيعي وكل من يمارس المهنة دون سند قانوني، محذرة المواطنين من التعامل مع أي شخص يدعي ممارسة المهنة قبل التأكد من قيده بالنقابة وحصوله على ترخيص مزاولة المهنة.

كما ناشدت جميع البنوك والشركات والمؤسسات التجارية الرجوع إلى النقابة العامة للعلاج الطبيعي للتحقق من قيد أي شخص يدعي انتماءه للمهنة قبل إتمام أي معاملات، بما يضمن التأكد من صحة بياناته وعضويته بالنقابة.

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