عقول مصرية تقود المستقبل.. فريق سباقات هندسة عين شمس يتربع على عرش الذكاء الاصطناعي في إنجلترا

حقق فريق سباقات كلية الهندسة بجامعة عين شمس إنجازًا عالميًا جديدًا، بعد حصوله على المركز الأول عالميًا في فئة الذكاء الاصطناعي للأنظمة ذاتية القيادة (AI – Driverless) ضمن مسابقة Formula Student الدولية، التي أقيمت على حلبة سيلفرستون الشهيرة في المملكة المتحدة.

كما حصل الفريق على جائزة أفضل أداء في التقييمات الاستاتيكية الشاملة (Overall Static Events Winner)، التي تشمل تقييم التصميم الهندسي، وطريقة تطوير المشروع، وخطة العمل والجوانب الاقتصادية.

وحقق الفريق أيضًا مراكز متقدمة في منافسات Formula AI، حيث حصل على المركز الثاني في محاكاة أداء الأنظمة والقيادة، والمركز الثاني في تصميم النظام الهندسي، والمركز الثاني في تقييم خطة الأعمال، بالإضافة إلى حصوله على المركز الرابع في الترتيب العام للمسابقة.

وجاء هذا النجاح بعد منافسة قوية مع فرق جامعية من مختلف أنحاء العالم، حيث قدم فريق جامعة عين شمس مشروعًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتطوير أنظمة السيارات ذاتية القيادة.