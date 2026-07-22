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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أوزان خفيفة.. سعر سبيكة 1 جرام وسبيكة 5 جرام عيار 24

اسعار السبائك الذهب
اسعار السبائك الذهب
رشا عوني

يهتم المواطنون بمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر بشكل لحظي، وكذلك أسعار السبائك الذهب التي تبدأ من 1 جرام وحتى الأوزان الثقيلة التي تصل أسعارها إلى ملايين الجنيهات.

وقد يرغب البعض في استثمار مبلغ مالي في الذهب ويكون الخيار الأنسب هو شراء سبيكة ذهب وخاصة سبيكة 5 جرام وسبيكة 10 جرام وكذلك سبيكة 20 جرام ، وهي السبائك الأكثر طلباً وتداولاً للاستثمار.

كم سجلت أسعار سبائك الذهب BTC اليوم الجمعة في مصر؟.. اعرف آخر تحديث - الوطن

أسعار السبائك الذهب

سعر سبيكة ربع جرام ذهب عيار 24
1,876.00 EGP

سعر سبيكة ذهب نصف جرام عيار 24
3,551.00 EGP

سعر سبيكة ذهب 1 جرام عيار 24
6,918.00 EGP

سعر سبيكة ذهب 2.5 جرام عيار 24
17,120.00 EGP

سعر سبيكة ذهب 5 جرام عيار 24
34,099.00 EGP

سعر سبيكة ذهب 10 جرام عيار 24
68,179.00 EGP

سعر سبيكة ذهب 15.55 جرام عيار 24
105,971.00 EGP

سعر سبيكة ذهب 20 جرام عيار 24
136,257.00 EGP

سعر سبيكة ذهب 25 جرام عيار 24
170,321.00 EGP

سعر أونصة ذهب 31.10 جرام عيار 24
211,880.00 EGP

سعر سبيكة ذهب 50 جرام عيار 24
340,443.00 EGP

ارتفاع جنوني في سعر سبائك الذهب، سبيكة 1 جرام عيار 24 تسجل 4690 جنيهًا

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026

 

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 6855 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6800 جنيه.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  6000 جنيه.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  5950 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5145 جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5100 جنيه.

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4000 جنيه.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 3965 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 48 ألف جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 47600 جنيه.

سعر بيع أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 213280 جنيهًا.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 211505 جنيهات.

سعر الدولار اليوم في الصاغة

سجل  سعر دولار الصاغة اليوم ليصل 51.46 جنيه مقابل 51.35 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4144 دولارا.

اسعار الذهب اليوم سعر سبيكة 5 جرام سعر سبيكة 10 جرام سعر سبيكة 1 جرام سعر السبائك اليوم سعر عيار 21 سعر عيار 18

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