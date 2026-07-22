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بعد زيادة أسعار آيباد وMacBook.. آبل تفاجئ العالم بخطة جديدة لتأجير أجهزتها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بعد زيادة أسعار آيباد وMacBook.. آبل تفاجئ العالم بخطة جديدة لتأجير أجهزتها

آيفون
آيفون
شيماء عبد المنعم

تستعد شركة آبل، لإطلاق برنامج جديد لتأجير أجهزتها يحمل اسم "Apple Upgrade" في الولايات المتحدة اعتبارا من 28 يوليو، في خطوة تهدف إلى زيادة مبيعات أجهزتها وتسهيل حصول المستخدمين على أحدث المنتجات، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج عن مصادر مطلعة على الأمر.

ويأتي إطلاق الخدمة الجديدة، في وقت رفعت فيه آبل أسعار بعض منتجاتها، بما في ذلك أجهزة آيباد وماك بوك وغيرها من الأجهزة، باستثناء هواتف آيفون، بعد أن أصبحت الشركة غير قادرة على امتصاص الارتفاع الكبير في تكاليف شرائح الذاكرة والتخزين، مدفوعة بالتوسع المتسارع في مراكز البيانات المرتبطة بصناعة الذكاء الاصطناعي.

آبل تطلق برنامج "Apple Upgrade" لتأجير أجهزتها

وبحسب التقرير، سيدعم برنامج Apple Upgrade معظم طرازات آيفون وماك وآيباد وApple Watch، فيما ستتعاون آبل مع شركة Klarna لتكون الجهة الداعمة للتمويل الخاص بالبرنامج.

وسيعمل البرنامج بنظام الاشتراك، حيث يتيح للمستخدمين سداد قيمة الجهاز مبكرا، أو الترقية إلى طراز جديد قبل انتهاء مدة الاشتراك، أو الاحتفاظ بالجهاز بعد انتهاء فترة التأجير.

آبل تطلق برنامج "Apple Upgrade" لتأجير أجهزتها

ومن المقرر أن تتوفر الخدمة عبر متاجر آبل الفعلية وكذلك من خلال متجرها الإلكتروني، وتهدف الشركة إلى تسويق البرنامج باعتباره خيارا يوفر دفعات شهرية أقل مقارنة بخيارات التمويل الحالية.

كما تخطط آبل لإنهاء استقبال مشتركين جدد في برامج الدفع الحالية الخاصة بهواتف آيفون، بما في ذلك برنامج iPhone Upgrade Program وخيارات التمويل التقليدية، تمهيدا لإفساح المجال أمام برنامج Apple Upgrade الجديد.

ومع ذلك، يختلف البرنامج الجديد عن برنامج ترقية آيفون الحالي، إذ لن يتضمن خدمة AppleCare ضمن الاشتراك. 

كما ستستبعد بعض الأجهزة من المشاركة، ومنها Apple Watch SE ونسخة iPad الأساسية وiPhone 16 وMacBook Neo.

وأوضح التقرير أن مشتريات الشركات والمؤسسات التعليمية لن تكون مؤهلة أيضا للاستفادة من البرنامج.

آبل Apple Upgrade تأجير منتجات آبل

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