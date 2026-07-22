الاتحاد السكندري يغلق أزمة مكاري يونان: التحقيقات تنفي وجود أي تمييز

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري إسدال الستار على أزمة اللاعب الناشئ مكاري يونان، مؤكدًا أن التحقيقات التي أُجريت بشأن الواقعة المتداولة خلال الأيام الماضية لم تُثبت وقوع أي ممارسات تمييزية داخل قطاع الناشئين، وأن ما حدث لا يعدو كونه موقفًا عابرًا تم احتواؤه في إطار تربوي وأسري.

وأوضح النادي، في بيان رسمي، أن التحقيقات تمت بحضور ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة، إلى جانب مسؤولي النادي، وأسرة اللاعب، والكابتن أحمد ساري المدير الفني، وذلك لضمان الشفافية الكاملة والوقوف على حقيقة ما أُثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف البيان أن نتائج التحقيق أظهرت أن الواقعة جاءت في سياق التعامل اليومي بين المدربين واللاعبين داخل القطاع، وأن المدير الفني حرص على احتواء الموقف وإنهائه بصورة ودية، دون وجود أي تجاوزات تحمل طابعًا تمييزيًا.

وأشار النادي إلى أن أسرة اللاعب أبدت تفهمها لما جرى، وتم إنهاء الأمر بشكل ودي، بما يعكس الأجواء الأسرية التي تسود داخل قطاع الناشئين، مؤكدًا أن الأزمة أُغلقت نهائيًا بعد استعراض جميع الملابسات.

ونفى الاتحاد السكندري صحة ما تردد بشأن وجود تمييز بين اللاعبين، لافتًا إلى أن مكاري يونان من أبناء النادي، حيث بدأ مشواره في قطاع الناشئين (ب)، قبل تصعيده إلى قطاع (أ) بفضل مستواه الفني وقدراته داخل الملعب.

وأكد مجلس الإدارة أن نادي الاتحاد السكندري سيظل داعمًا لجميع أبنائه دون أي تفرقة، وأن معيار تقييم اللاعبين يعتمد فقط على الكفاءة والموهبة، مشددًا على أن الرياضة تظل رسالة لتعزيز قيم الوحدة الوطنية والانتماء.

واختتم النادي بيانه بتمنياته بالتوفيق للاعب مكاري يونان ولكافة ناشئي الاتحاد السكندري خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا استمرار النادي في توفير بيئة رياضية قائمة على الاحترام وتكافؤ الفرص للجميع.