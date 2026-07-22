مدير مكتب منظمة العمل: وقف الهجرة غير الشرعية ضرورة لحماية الأرواح من مخاطر البحر

قال إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إنّ الهجرة عندما تكون شرعية تستوفى الأوراق وأحيانا هناك اتفاقيات بين الدول المصدرة للعمالة ومصر ليبحثوا بعض المهارات المطلوبة والوظائف التي سيتم التركيز عليها.

وطالب في لقاء مع الإعلامية فيروز مكي، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، بمنع الهجرة غير الشرعية حتى لا يموت الناس في قواب بعرض البحر بينما يحاولون السفر.

وأكد، على ضرورة تطوير استراتيجية لتوفير فرص عمل حتى يظل المهاجرون غير الشرعيين في بلادهم، مواصلا: "يجب إيجاد أدوات لتطوير مهاراتهم وبناء القدرات للحصول على وظائف كريمة، مثل منحهم فرصة المشاركة في مقابلة عمل وكتابة سيرة ذاتية والتواصل مع الشركات أو حتى أن يخلقوا الوظائف الخاصة بهم".

نتيجة الهجرة غير الشرعية

وتابع: "هناك أناس يستطيعون إطلاق الشركات الناشئة، ويجب منحهم الإمكانيات للحصول على دخل في بلادهم ونجنب أنفسنا نتيجة الهجرة غير الشرعية، وهذا المهم في الوقت الراهن، ونقوم بالعمل على ذلك مع السلطات المعنية مثل وزارة الشؤون الخارجية ووزارة العمل والعديد من الكيانات الأخرى، وهذا ما يتطلب عملا جادا وتضافرا في الجهود".