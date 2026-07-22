خالد عكاشة: واشنطن وطهران في مأزق.. واستهداف المنشآت المدنية قد يوسع نطاق الحرب

قال العميد خالد عكاشة، خبير الشؤون الأمنية والاستراتيجية، إن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران أدخلت الطرفين في حالة من المأزق، مشيرًا إلى أن مؤشرات الأزمة باتت واضحة في الداخل الأمريكي.



وأوضح "عكاشة" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، أن وزير الدفاع الأمريكي تعرض خلال جلسة أمام أعضاء الكونجرس لانتقادات حادة بسبب ما وصفه البعض بفشل إدارة الحرب وعدم تحقيق أهدافها، لافتًا إلى أن السجال الذي دار بين الوزير وأحد أعضاء الكونجرس يعكس حجم الضغوط التي تواجهها الإدارة الأمريكية، في ظل غياب مكاسب واضحة من العمليات العسكرية.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ يتحدث عن استهداف أهداف مدنية داخل إيران، معتبرًا أن هذه المنشآت قد تمثل "بنك الأهداف" المقبل، بعيدًا عن التركيز على المشروع النووي، بهدف إلحاق ضغط كبير بالنظام الإيراني وإحراجه أمام شعبه.

وحذر خبير الشؤون الأمنية والاستراتيجية من اتساع رقعة الصراع، مؤكدًا أن امتداد المواجهات إلى سوريا والأردن والبحر الأحمر يشير إلى وجود "مروحة واسعة" قد تدفع نحو توسع الحرب وتحولها إلى صراع إقليمي واسع النطاق.