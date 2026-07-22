واشنطن تُبلغ إسرائيل نيتها تصعيد الهجمات على إيران خلال الأيام المقبلة

أفادت «هيئة البث الإسرائيلية» بأن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل اعتزامها تصعيد هجماتها على إيران خلال الأيام المقبلة، في تطور يعكس احتمال دخول المواجهة بين واشنطن وطهران مرحلة أكثر حدة، وسط استمرار التوتر الإقليمي وتصاعد المخاوف من اتساع نطاق العمليات العسكرية.

وبحسب ما أوردته الهيئة، فإن الرسالة الأميركية إلى الجانب الإسرائيلي تشير إلى أن واشنطن تستعد لتكثيف عملياتها العسكرية ضد أهداف إيرانية، من دون أن تتضح، وفق المعلومات المتاحة، طبيعة الأهداف التي قد تشملها الضربات أو حجم التصعيد المتوقع. ولم يصدر، حتى الآن، تأكيد رسمي أمريكي علني بشأن هذه المعلومات.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد المواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي باتت تتجاوز نطاق الضربات المحدودة إلى استهداف منشآت ومواقع ذات أهمية عسكرية واستراتيجية. وتراقب إسرائيل عن كثب التحركات الأمريكية، في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية المتبادلة في المنطقة.

وتكتسب المعلومات التي أوردتها هيئة البث الإسرائيلية أهمية خاصة بالنظر إلى التحالف الأمني والعسكري الوثيق بين واشنطن وتل أبيب، وإلى التنسيق المستمر بين الجانبين بشأن تطورات الملف الإيراني. ويشير الحديث عن إبلاغ إسرائيل مسبقًا بخطط التصعيد إلى مستوى من التشاور بين الطرفين، خصوصًا في ظل حساسية المجال الجوي والعمليات العسكرية في المنطقة.

ويُحتمل أن يترك أي تصعيد أميركي جديد تداعيات واسعة على أمن المنطقة وأسواق الطاقة وحركة الملاحة في الخليج، ولا سيما إذا اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل منشآت إضافية أو مواقع مرتبطة بالبنية العسكرية والصاروخية الإيرانية.

كما قد يدفع ذلك طهران إلى الرد عبر استهداف مصالح أمريكية أو إسرائيلية في المنطقة، أو عبر تكثيف عملياتها ضد أهداف عسكرية، الأمر الذي يرفع مخاطر تحول المواجهة إلى صراع إقليمي أوسع.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استمرار الجدل حول مستقبل البرنامج النووي الإيراني، إذ ترى إسرائيل أن منع طهران من تطوير قدرات نووية عسكرية يمثل أولوية استراتيجية، بينما تؤكد إيران أن برنامجها النووي سلمي، وترفض الضغوط الرامية إلى تقييد أنشطتها.

وفي حال صحت المعلومات التي نقلتها هيئة البث الإسرائيلية، فإن الأيام المقبلة قد تشهد تحولًا مهمًا في مسار المواجهة، خصوصًا إذا انتقلت الولايات المتحدة إلى عمليات أكثر كثافة أو وسعت نطاق الأهداف داخل إيران. إلا أن غياب تأكيد رسمي من واشنطن يجعل من الضروري التعامل مع هذه المعلومات باعتبارها تقارير إعلامية لم تُحسم صحتها بصورة مستقلة.

وتبقى طبيعة التصعيد المحتمل ومداه رهينة بالتطورات الميدانية والقرارات السياسية في واشنطن وطهران، وسط مخاوف دولية من أن تؤدي زيادة العمليات العسكرية إلى إغلاق مسارات التهدئة وتعميق حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.