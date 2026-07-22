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زيلينسكي: أجريت حوارًا جيدًا مع مبعوثَي ترامب بشأن مسار السلام في أوكرانيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زيلينسكي: أجريت حوارًا جيدًا مع مبعوثَي ترامب بشأن مسار السلام في أوكرانيا

زيلينسكي
زيلينسكي
القسم الخارجي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه أجرى «حوارًا جيدًا» مع مبعوثَي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في لقاء تناول على الأرجح تطورات الحرب في أوكرانيا والجهود الرامية إلى دفع المسار التفاوضي نحو إنهاء النزاع.

وتأتي تصريحات زيلينسكي في وقت تكثف فيه إدارة ترامب اتصالاتها مع أطراف الحرب، في محاولة للتوصل إلى صيغة تتيح وقف القتال وفتح الطريق أمام تسوية سياسية. 

ويعكس اللقاء استمرار التواصل المباشر بين كييف وواشنطن بشأن مستقبل الحرب، خصوصًا في ظل الضغوط الأمريكية من أجل إحراز تقدم في المفاوضات.

وقال زيلينسكي إن المحادثات كانت إيجابية، من دون أن يكشف، في التصريحات المتاحة، عن تفاصيل محددة بشأن النتائج التي تم التوصل إليها أو طبيعة المقترحات التي نوقشت. 

ويشير وصفه للحوار بأنه «جيد» إلى وجود مساحة للتفاهم، لكنه لا يعني بالضرورة أن الجانبين توصلا إلى اتفاق نهائي بشأن القضايا الخلافية الرئيسية.

ويتركز جوهر المفاوضات حول عدد من الملفات المعقدة، أبرزها مستقبل الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، والضمانات الأمنية التي تطالب بها أوكرانيا، وترتيبات وقف إطلاق النار، إلى جانب مستقبل العلاقات بين كييف وحلفائها الغربيين.

 وتعد هذه الملفات من أكثر القضايا حساسية في أي تسوية محتملة، في ظل تمسك كل طرف بمواقف مختلفة بشأن شروط إنهاء الحرب.

وتحاول كييف، من جانبها، الحفاظ على دعم الولايات المتحدة والدول الأوروبية، مع التأكيد على ضرورة أن تضمن أي تسوية مقبلة أمن أوكرانيا وسيادتها. 

وفي المقابل، تسعى إدارة ترامب إلى تحقيق اختراق دبلوماسي يضع حدًا للحرب، التي دخلت عامها الخامس، ويخفف من تداعياتها الإنسانية والأمنية والاقتصادية.

ويكتسب لقاء زيلينسكي مع مبعوثَي ترامب أهمية إضافية في ظل الدور المتزايد الذي تلعبه القنوات الدبلوماسية غير المباشرة والمبعوثون الخاصون في إدارة المفاوضات. إذ يمكن لهذه الاتصالات أن تساهم في تقريب وجهات النظر، أو اختبار مدى استعداد الطرفين لتقديم تنازلات في القضايا الأساسية.

ورغم الأجواء الإيجابية التي تحدث عنها الرئيس الأوكراني، لا تزال الطريق أمام أي اتفاق شامل طويلة ومعقدة، خصوصًا مع استمرار العمليات العسكرية وتباعد المواقف بشأن مستقبل الأراضي المحتلة والضمانات الأمنية.

وبذلك، يعكس تصريح زيلينسكي رغبة كييف في إبراز استمرار الحوار مع واشنطن، في وقت تظل فيه نتائج الاتصالات رهينة بقدرة الأطراف على تحويل النقاشات السياسية إلى خطوات عملية، تبدأ بوقف إطلاق النار وتمهد لتسوية أوسع للنزاع.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوكرانيا

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