كان بيزور شقيقته.. وفاة عجوز مسن عقب سقوطه من الطابق الثالث لاختلال توازنه بالمحلة

شهدت منطقة أبو شاهين بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية منذ قليل واقعة وفاة مسن في العقد السابع من عمره إثر سقوطه من الطابق الثالث داخل أحد المنازل وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسقوط شخص مسن من علو داخل نطاق المنطقة المذكورة .

تحرك أمني عاجل

كما انتقلت قوة أمنية من قسم أول المحلة الكبرى إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أن المتوفى يُدعى «إيهاب. ح»، 64 عاماً ومقيم بمنطقة منشأة مبارك، وكان في زيارة لشقيقته وقت وقوع الحادث، حيث اختل توازنه وسقط من الطابق الثالث، ما أسفر عن وفاته في الحال فيما نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المحلة العام .

نقل جثمان إلي مشرحة

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.