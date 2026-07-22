مسلسلات الأوف سيزون 2026.. أعمال جديدة تنتظر الجمهور بين التشويق والدراما الاجتماعية

يشهد النصف الثاني من عام 2026 طرح عدد من المسلسلات الجديدة ضمن موسم الأوف سيزون ، حيث تنوع الأعمال بين الدراما الاجتماعية والتشويق والإثارة ، وسط ترقب الجمهور لمتابعة القصص والشخصيات التي تقدمها هذه الأعمال.



«لعبة جهنم»



يستعد الفنان محمد فراج لعرض حكاية «لعبة جهنم» ضمن مسلسل «القصة الكاملة»، حيث ظهر في كواليس العمل بشخصية مختلفة عن أدواره السابقة، وسط أجواء من التشويق والإثارة.

ويشارك محمد فراج بطولة الحكاية عدد من الفنانين، ومن المنتظر الكشف عن تفاصيل العمل وموعد عرضه خلال الفترة المقبلة.



«ابن النصابة»



وتنتظر ايضا الفنانة كندة علوش عرض مسلسلها الجديد «ابن النصابة»، الذي تدور أحداثه حول رانيا، المحامية التي تنقلب حياتها بعد اختفاء زوجها بشكل مفاجئ، لتجد نفسها في مواجهة العديد من التحديات، وتبدأ رحلة جديدة لاستعادة حياتها.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من ياسمينا العبد، معتز هشام، حمزة دياب، انتصار، وحازم إيهاب، والعمل من تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام، وإخراج أحمد عبد الوهاب.



«شاهد قبل الحذف»



ينتمي مسلسل «شاهد قبل الحذف» إلى الأعمال الاجتماعية الإنسانية، ويشارك في بطولته تارا عماد، علي الطيب، سما إبراهيم، محمد رضوان، وسلوى عثمان.

وتدور أحداث العمل حول عدد من الشخصيات التي تواجه أزمات وتغيرات كبيرة في حياتها، في إطار يحمل جانبًا من التشويق والصراعات الاجتماعية، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.



«قتل اختياري»



يناقش مسلسل «قتل اختياري» قضية إنسانية شائكة تتعلق بالأسر التي تواجه تحديات تربية الأطفال من ذوي متلازمة داون، حيث تبدأ الأحداث مع زوجين يختلفان حول مصير طفلهما بعد معرفة إصابته بالمتلازمة.

ويشارك في بطولة العمل أحمد خالد صالح، ركين سعد، انتصار، ورشدي الشامي، وهو من تأليف أمين جمال ومحمد السوري، وإخراج محمد بكير.



«بنج كلي»



يقدم مسلسل «بنج كلي» عالمًا مختلفًا من خلال تسليط الضوء على ما يحدث داخل المستشفيات، والصراعات اليومية التي يواجهها الأطباء والمرضى، بين القرارات الصعبة والمواقف الإنسانية.

ويشارك في بطولة المسلسل سلمى أبو ضيف، دياب، علا رشدي، كمال أبو رية، ومحمد مهران، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج نادين خان.



«طاهر المصري»



ويعود الفنان خالد النبوي إلى الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل «طاهر المصري»، الذي تدور أحداثه حول مدرب كرة سلة يواجه مجموعة من الصراعات الاجتماعية والإنسانية.

ويشارك في بطولة العمل عدد من الفنانين، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج شركة «أروما ستوديوز» للمنتج تامر مرتضى.