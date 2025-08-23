ميد تيرم وبنج كلي.. انطلاق تصوير مسلسلات الأوف سيزون

انطلق تصوير عدد من المسلسلات المصرية خلال الفترة الحالية تمهيداً لعرضها في الأوف سيزون قبل زحمة الأعمال المخصصة للعرض الرمضاني.

مسلسل ميد تيرم

بدأت الفنانة ياسمينا العبد تصوير أولى مشاهد مسلسلها ميدتيرم في أول بطولة مطلقة مع Watch it.

المسلسل بطولة ياسمينا العبد، يوسف رأفت، جلا هشام، زياد ظاظا، دنيا وائل وآخرون. المسلسل قصة مريم الباجوري ومحمد صادق، سيناريو وحوار ورشة براح، وإخراج مريم الباجوري.

ابن النصابة

يجري حالياً تصوير مسلسل ابن النصابة الذي يضم نخبة من النجوم، أبرزهم: كندة علوش، انتصار، ياسمينا العبد، معتز هشام، حمزة دياب، وعدد من الفنانين الآخرين. العمل من إخراج أحمد عبد الوهاب.



وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوّق حول رانيا، المحامية التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد اختفاء زوجها، لتتحول إلى امرأة قوية تسعى للانتقام واستعادة حياتها.



بنج كلي





بدأت المخرجة نادين خان تصوير مسلسل بنج كلي، الذي ينتمي إلى نوعية الدراما الطبية، وهو بطولة سلمى أبو ضيف ودياب وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج نادين خان، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

مسلسل لينك



أعلنت شركة إيما لاين للإنتاج الفني، بدء تصوير أحدث أعمالها الدرامية، مسلسل لينك بطولة النجمان سيد رجب ورانيا يوسف، وذلك بعد فترة من التحضيرات واكتمال التعاقد مع أبطاله، استعدادًا لعرضه على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الموسم الشتوي ضمن قائمة أعمال الأوف سيزون.

المسلسل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، ويشارك فى بطولته إلى جانب النجمين سيد رجب ورانيا يوسف، كل من: ميمي جمال، فرح الزاهد، محمود ياسين جونيور، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في اطار اجتماعي تشويقي.