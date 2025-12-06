قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم السبت 6-12-2025

الريال السعودي
الريال السعودي
محمد صبيح

استقرت أسعار العملات العربية في مصر على مدار تعاملات الأسبوع الجاري، ولم تشهد أى تحركات أو هبوط.

يرصد موقع “صدى البلد”  أسعار العملات العربية في مصر اليوم، السبت 6 ديسمبر 2025، في البنك الأهلي وفقا لآخر تحديثات.

وخلال السطور التالية، يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار العملات العربية:

أسعار العملات العربية في مصر اليوم السبت 6 ديسمبر  2025

بلغ الدينار الكويتي، أعلى العملات العربية، سعرا أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 154.14 جنيه.

سعر البيع: 155.25 جنيه.

سجل الريال السعودي، أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري:

سعر الشراء: 12.62جنيه.

سعر البيع: 12.69 جنيه.

وصل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري  اليوم:

سعر الشراء: 12.92 جنيه.

سعر البيع: 12.96 جنيه.

بلغ سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 124.77 جنيه

سعر البيع: 126.34 جنيه

سجل الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 12.06 جنيه.

سعر البيع: 13.07 جنيه.

وصل الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم، الأربعاء 3 ديسمبر  2025:

سعر الشراء: 66.54 جنيه.

سعر البيع: 67.23 جنيه.

وسجل الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 122.23 جنيه.

سعر البيع: 123.71 جنيه.

الدينار الأغلى عربيا وعالميا

وتعتبر العملات العربية من الأغلى عالميا، ويعد الدينار الكويتي الأعلى قيمة على المستويين العربي والعالمي، فيما تعد العملة السعودية الأكثر طلبا خاصة بمصر في مواسم العمرة وموسم الحج.

تثبيت سعر الفائدة 

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها في 20 نوفمبر 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21% و22% و21.5%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.5%.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم أسعار العملات العربية في مصر اليوم السبت الدينار الكويتي الريال السعودي

لماذا تتعب المرأة أكثر من الرجل؟
عادات تبطئ شيخوخة البشرة
كفتة دايت مشوية على الجريل المكونات والخطوات
سرّ تتبيلة برجر البيت التي أشعلت السوشيال ميديا في 2025… وصفة المطاعم بالمكونات الأصلية
