روسيا .. قوات الدفاع الجوي دمرت 116مسيرة أوكرانية ليلا
اليوم.. منتخب سيدات اليد يواجه كوبا في بطولة العالم
سعر أشهر عيار ذهب اليوم السبت 6-12-2025
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 6-12- 2025
موعد مباراة مصر والإمارات في كأس العرب 2025 اليوم السبت
لماذا تتعب المرأة أكثر من الرجل؟.. دراسات تكشف أسبابًا لم تكن معلومة
حكم رهن الأسهم للحصول على قرض.. الإفتاء توضح
فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين
أوكرانيا .. إنفجارات قوية تهز مقاطعة فينيتسا
متى ينتهي وقت صلاة الفجر؟.. الإفتاء: تُصلى قضاء بعد هذه دقيقة
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم السبت 6-12-2025
حقيقة فيديو التهجم المسلح في سوهاج.. الداخلية تتخذ إجراءات عاجلة
رياضة

موعد مباراة مصر والإمارات في كأس العرب 2025 اليوم السبت

منتخب مصر الثانى
رباب الهواري

يستعد المنتخب المصري لمواصلة منافساته في بطولة كأس العرب 2025، عندما يلتقي نظيره الإماراتي مساء اليوم السبت على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

 ويدخل الفراعنة اللقاء واضعين الفوز نصب أعينهم، من أجل تعزيز حظوظهم في العبور إلى ربع النهائي، خاصة بعد التعثر في الجولة الافتتاحية.

تعادل مخيّب أمام الكويت يضع مصر تحت الضغط

وكان المنتخب المصري قد اكتفى بالتعادل أمام الكويت في مباراته الأولى، ما وضعه في المركز الثاني بالمجموعة. وعلى الجهة الأخرى، يدخل المنتخب الإماراتي المواجهة محمّلًا برغبة تعويض خسارته أمام الأردن في الجولة الماضية، والتي جعلته يتذيل الترتيب بلا نقاط، ما يزيد من أهمية اللقاء لكلا الفريقين.

موعد مباراة مصر والإمارات اليوم

من المقرر أن تُقام مباراة مصر والإمارات اليوم السبت، الموافق 6 ديسمبر، في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية استاد لوسيل الذي يحتضن مجموعة من أبرز مواجهات البطولة هذا العام. وتمثل المباراة منعطفًا مهمًا لمسيرة المنتخبين، إذ يسعى كل منهما لتحقيق أول انتصار له في المسابقة.

مشاركة مصر بالمنتخب الثاني للمرة الثالثة في تاريخ البطولة

وتشارك مصر في النسخة الحالية بالمنتخب الثاني للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخ بطولات كأس العرب، بعد نسختي 1992 و2021. وفي المقابل، شارك منتخب الشباب في نسخة 1998، بينما خاض المنتخب الأوليمبي منافسات نسخة 2012، أما الظهور الوحيد للمنتخب الأول فجاء في بطولة 1988 التي استضافتها الأردن.

مواعيد مباريات منتخب مصر المتبقية في دور المجموعات

يخوض منتخب مصر مباراتين في هذا الدور، جاءت مواعيدهما على النحو التالي:

1- الجولة الثانية: السبت 6 ديسمبر أمام الإمارات في تمام 8:30 مساءً.

2- الجولة الثالثة: الثلاثاء 9 ديسمبر أمام الأردن في تمام 4:30 عصرًا.

بهذه المواجهات، يأمل المنتخب المصري في حصد النقاط الكاملة لضمان الاستمرار في البطولة والمنافسة على اللقب العربي


 

منتخب مصر الثانى كأس العرب أخبار الرياضة حلمى طولان

وزير التربية والتعليم

قرار جديد بتعديل موعد التقييمات النهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي بـ10 محافظات

الزيادة الجديدة في الإيجار القديم

الزيادة الجديدة في الإيجار القديم تدخل حيز التنفيذ.. هتدفع كام حسب منطقتك

الذهب

هل يصل سعر الذهب إلى 10 آلاف جنيه خلال 2026 .. الشعبة توضح الحقيقة

مرتبات شهر ديسمبر 2025

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 بالزيادة الأخيرة

الدكتورة الراقصة شروق قاسم

من البالطو الأبيض إلى أضواء الكباريه | قصة شروق مفجرة الجدل طبيبة صباحًا وراقصة ليلًا

احمد عبدالقادر ميدو

محمولا على الأعناق.. استقبال حافل لـ أحمد عبد القادر ميدو بمطار القاهرة

عصام صاصا

جاب ناس يتخانقوا قدام كباريه المعادي .. تفاصيل صادمة في أزمة عصام صاصا

الزمالك

الزمالك يتقدم بشكوى رسمية ضد حكام مباراته في اليد أمام الأهلي

رامي إمام

رومانسي.. رامي إمام يحيي صناع فيلمه الجديد ويشيد بأداء نجومه

الفنان محمد رمضان

محمد دياب: محمد رمضان رقم واحد في المسلسلات بلا منازع

المخرج محمد دياب

محمد دياب: التحضير المكثف أساس نجاح أي عمل سينمائي

بالصور

لماذا تتعب المرأة أكثر من الرجل؟.. دراسات تكشف أسبابًا لم تكن معلومة

المتهمين

فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين

صورة أرشيفية

حقيقة فيديو التهجم المسلح في سوهاج.. الداخلية تتخذ إجراءات عاجلة

تمثيل المخرج محمد سامي

10سنين بقوله لازم تمثل.. مي عمر تكشف موهبة زوجها المدفونة

هالاند أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في البريميرليغ

هالاند يكسر رقم لم يتحطم منذ 1995| | ما القصة؟

