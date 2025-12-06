موعد مباراة مصر والإمارات في كأس العرب 2025 اليوم السبت

يستعد المنتخب المصري لمواصلة منافساته في بطولة كأس العرب 2025، عندما يلتقي نظيره الإماراتي مساء اليوم السبت على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويدخل الفراعنة اللقاء واضعين الفوز نصب أعينهم، من أجل تعزيز حظوظهم في العبور إلى ربع النهائي، خاصة بعد التعثر في الجولة الافتتاحية.

تعادل مخيّب أمام الكويت يضع مصر تحت الضغط

وكان المنتخب المصري قد اكتفى بالتعادل أمام الكويت في مباراته الأولى، ما وضعه في المركز الثاني بالمجموعة. وعلى الجهة الأخرى، يدخل المنتخب الإماراتي المواجهة محمّلًا برغبة تعويض خسارته أمام الأردن في الجولة الماضية، والتي جعلته يتذيل الترتيب بلا نقاط، ما يزيد من أهمية اللقاء لكلا الفريقين.

موعد مباراة مصر والإمارات اليوم

من المقرر أن تُقام مباراة مصر والإمارات اليوم السبت، الموافق 6 ديسمبر، في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية استاد لوسيل الذي يحتضن مجموعة من أبرز مواجهات البطولة هذا العام. وتمثل المباراة منعطفًا مهمًا لمسيرة المنتخبين، إذ يسعى كل منهما لتحقيق أول انتصار له في المسابقة.

مشاركة مصر بالمنتخب الثاني للمرة الثالثة في تاريخ البطولة

وتشارك مصر في النسخة الحالية بالمنتخب الثاني للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخ بطولات كأس العرب، بعد نسختي 1992 و2021. وفي المقابل، شارك منتخب الشباب في نسخة 1998، بينما خاض المنتخب الأوليمبي منافسات نسخة 2012، أما الظهور الوحيد للمنتخب الأول فجاء في بطولة 1988 التي استضافتها الأردن.

مواعيد مباريات منتخب مصر المتبقية في دور المجموعات

يخوض منتخب مصر مباراتين في هذا الدور، جاءت مواعيدهما على النحو التالي:

1- الجولة الثانية: السبت 6 ديسمبر أمام الإمارات في تمام 8:30 مساءً.

2- الجولة الثالثة: الثلاثاء 9 ديسمبر أمام الأردن في تمام 4:30 عصرًا.

بهذه المواجهات، يأمل المنتخب المصري في حصد النقاط الكاملة لضمان الاستمرار في البطولة والمنافسة على اللقب العربي



