الوزراء: البرنامج القومي للقراءة والكتابة خطوة لتعليم متميز ومستقبل أفضل
حلمي طولان: منتخب مصر جاهز لعبور نظيره الكويتي غدا بـ كأس العرب
قضايا الدولة تعتزم تطوير التشريعات القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة
شوبير يكشف آخر تطورات إصابة ثنائي حراسة مرمى المنتخب
الرئيس السيسي يتفقد جناحي الإمارات والأردن بمعرض «إيديكس 2025»
وزير الرى من المغرب: الجيل الثانى للرى المصرى 2.0 يقود تطوير إدارة المياه
النقل تناشد المواطنين الالتزام بتعليمات عبور المزلقانات.. حبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبتها
سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم الاثنين 1 ديسمبر
وزير التعليم يطلع على نسب الحضور بمدارس القاهرة ويوجه بصيانة الأثاث المدرسي
شرط وحيد من الأهلي للموافقة على رحيل حمزة عبدالكريم لـ برشلونة
إعلام إسرائيلي : نتنياهو طلب إلغاء جلسة محاكمته في قضايا فساد لأسباب أمنية
بوتين يعقد اجتماعات أمنية مغلقة استعدادا للقاءات الأمريكية
رياضة

شوبير يكشف عن كواليس أزمة أحمد عاطف مع منتخب مصر الثاني

علا محمد

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن كواليس أزمة أحمد عاطف، واستبعاده وضم مروان حمدي مهاجم بيراميدز، بسبب الإصابة ، والمتواجد رفقة منتخب مصر المشارك بكأس العرب 2025.

وقال شوبير عبر إذاعة "أون سبورت إف إم": "اللي حصل إن أحمد عاطف سافر مع البعثة، كان في محاولات لضم مروان حمدي، بس أحمد عاطف كان موجود.

وأضاف: اللائحة الخاصة بالاتحاد العربي مينفعش تغير لاعب إلا لما يكون مصاب، فلما نجحت محاولات ضم أحمد حمدي، فقدموا إن أحمد عاطف مصاب.

وأكمل: الولد قالهم أنا مش مصاب ومكدبش في حاجة، قالوا له أنت مصاب، قالهم لا أنا سليم وتمام، قالوا أنت مش عارف واحنا عارفين مصلحتك.

وختم: "دخلنا في حدوته وده نوع من أنواع الظلم، حطوا نفسكم مكان اللاعب، لو الكابتن أحمد حسن، مدير المنتخب، مكانه هيقول إيه؟!، الولد حتى مقالش وصعبان عليه نفسه، يعني أنت وجعني الوجيعة دي ومانعني أقول آه".

