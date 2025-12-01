شوبير يكشف عن كواليس أزمة أحمد عاطف مع منتخب مصر الثاني

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن كواليس أزمة أحمد عاطف، واستبعاده وضم مروان حمدي مهاجم بيراميدز، بسبب الإصابة ، والمتواجد رفقة منتخب مصر المشارك بكأس العرب 2025.

وقال شوبير عبر إذاعة "أون سبورت إف إم": "اللي حصل إن أحمد عاطف سافر مع البعثة، كان في محاولات لضم مروان حمدي، بس أحمد عاطف كان موجود.

وأضاف: اللائحة الخاصة بالاتحاد العربي مينفعش تغير لاعب إلا لما يكون مصاب، فلما نجحت محاولات ضم أحمد حمدي، فقدموا إن أحمد عاطف مصاب.

وأكمل: الولد قالهم أنا مش مصاب ومكدبش في حاجة، قالوا له أنت مصاب، قالهم لا أنا سليم وتمام، قالوا أنت مش عارف واحنا عارفين مصلحتك.

وختم: "دخلنا في حدوته وده نوع من أنواع الظلم، حطوا نفسكم مكان اللاعب، لو الكابتن أحمد حسن، مدير المنتخب، مكانه هيقول إيه؟!، الولد حتى مقالش وصعبان عليه نفسه، يعني أنت وجعني الوجيعة دي ومانعني أقول آه".