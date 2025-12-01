قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

آية الجارحي

حافظت أسعار الذهب في السوق المحلية على استقرارها خلال تعاملات اليوم الاثنين، وذلك  عقب الزيادة التي شهدها المعدن الأصفر الأسبوع الماضي، والتي بلغت نحو 200 جنيه.

وسجلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا بنسبة 5.6% خلال شهر نوفمبر، فيما صعدت الأوقية في البورصة العالمية بنحو 5.3%، مدعومة بتزايد التوقعات حول اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة خلال الشهر المقبل.

سعر الذهب في مصر اليوم  الاثنين 1-12-2025

ويقدّم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم الاثنين 1-12-2025، ضمن نشرته الخدمية.


بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل  4215 دولارًا. 


سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4839 جنيهًا للشراء.


سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5645 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.


سعر الذهب عيار 24
 

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6451 جنيهًا.


سعر الجنيه الذهب اليوم


وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 45.160 ألف جنيه.


وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

الذهب أسعار الذهب سعر الذهب عالميًا بورصة الذهب مباشر سعر جرام الذهب سعر الذهب عيار 21 الجنيه الذهب

