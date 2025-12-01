إلبسوا الشتوي.. الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة ليلا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم، الاثنين، تشهد استمرارًا لموجة انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، إذ يسود طقس بارد في الصباح الباكر، ومعتدل نهارًا على غالبية المحافظات، بينما يميل جنوب الصعيد للحرارة خلال ساعات النهار. وخلال ساعات الليل، يميل الطقس إلى البرودة خاصة في أوله.

الطقس اليوم في مصر

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال الطقس اليوم، سوف تتعرض البلاد لظاهرة شبورة مائية كثيفة أحيانًا من الساعة 2 وحتى 9 صباحًا على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، مما يتطلب الحذر أثناء القيادة.

كما تظهر خلال الطقس اليوم، سحب منخفضة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء، وقد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة وغير مؤثرة على بعض المناطق.

نشاط رياح وأمطار خفيفة

حول أبرز الظواهر الجوية المتوقعة، خلال حالة الطقس اليوم، كالتالي:

الرياح: متوقع أن يشهد الطقس اليوم، نشاط رياح على فترات، يصل أحيانًا إلى 30 كم/س في القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد.

أما البحر المتوسط، خلال الطقس اليوم، متوقع أن تكون حالته خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج من 1.75 إلى 1 متر.

وعن حالة البحر الأحمر، متوقع أن يكون حالته، خلال الطقس اليوم، معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 2.5 متر.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

درجات الحرارة اليوم

القاهرة الكبرى: 23 للعظمى – 14 للصغرى

جنوب الوجه البحري ومدن القناة: 22 – 12

السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري: 22 – 13

جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر: 26 – 17

شمال الصعيد: 24 – 11

جنوب الصعيد: 27 – 15

وتناشد هيئة الأرصاد المواطنين، خلال الطقس اليوم، بضرورة توخي الحذر من الشبورة الكثيفة صباحًا، وارتداء الملابس الثقيلة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

