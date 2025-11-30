كاش باك 10 آلاف جنيه.. إجراءات تقسيط السيارة البديلة للتوكتوك وسعرها

مع إطلاق محافظة الجيزة منظومة إحلال مركبات التوكتوك بسيارات حضارية جديدة، أصبح بإمكان السائقين الانضمام إلى المنظومة الجديدة والاستفادة من برامج التمويل الميسر والتقسيط البنكي، بالإضافة إلى مزايا مالية تشمل "كاش باك" وتسهيلات إضافية.

تهدف هذه الخطوة إلى تحسين حركة المرور داخل الأحياء والمدن، وتوفير بدائل حضارية وآمنة للسائقين.







إجراءات الحصول على السيارة البديلة للتوكتوك

خيارات متعددة للشراء: أتاحت محافظة الجيزة عدة بدائل للسائقين، تشمل شراء السيارة الجديدة بنظام الدفع النقدي وهي بنحو 200 ألف جنيه أو التقسيط، مع إدخال مركبات التوكتوك القديمة ضمن منظومة الإحلال للحصول على أعلى قيمة لها.

برامج تمويل ميسرة: توفر المحافظة حزمة متنوعة من برامج التمويل الميسر للراغبين في الحصول على المركبات الجديدة، بالتعاون مع البنوك الوطنية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إضافة إلى برنامج "مشروعك" وعدد من شركات التمويل المتخصصة.

تسديد فروق الأسعار: يمكن للمستفيدين سداد فروق الأسعار على أقساط شهرية ميسرة بعد تقييم مركباتهم القديمة وإدخالها ضمن منظومة الإحلال.

المراحل الأولى للتقديم: المرحلة الأولى تشمل أحياء الهرم والعجوزة، إضافة إلى مدن 6 أكتوبر وحدائق أكتوبر، حيث يتوجه السائق إلى المركز التكنولوجي التابع للحي الذي يعمل ضمن نطاقه.

تقديم الطلبات: يقدم مالك التوكتوك طلبًا يوضح فيه رغبته في استبدال مركبته بالسيارة الحضارية، ويقوم الحي بالتحقق من ملكية المركبة قبل إحالة الطلب للشركة الموردة للسيارات الجديدة.

إتمام إجراءات الترخيص: بعد تقييم الطلب، يتم إحالة مالك التوكتوك إلى الإدارة العامة للمرور لاستكمال إجراءات الترخيص الخاصة بالسيارة الجديدة.

إعداد ملف السائق والمركبة: يعود السائق للحي لإعداد ملف خاص به وبمركبته الجديدة، يشمل خط سير المركبة ونطاق عملها داخل نطاق المنظومة.

استفادة من الدعم المالي: يحصل السائق على خطاب رسمي من الحي أو المدينة يتيح له الاستفادة من دعم مالي يتضمن 10 آلاف جنيه "كاش باك" عند شراء السيارة الجديدة، إضافة إلى 1000 جنيه مساهمة في رسوم استخراج الترخيص.

الانضمام اختياري: المشاركة في منظومة إحلال مركبات التوكتوك اختيارية للسائقين، إلا إذا تم مخالفة قواعد السير على الشوارع الرئيسية؛ ففي هذه الحالة يصبح الانضمام إلزاميًا ويتم التحفظ على التوكتوك لحين الانضمام للمنظومة.

الهدف من المنظومة: تهدف المبادرة إلى تحسين حركة المرور، رفع مستوى الأمان على الطرق، وتنظيم قطاع النقل الصغير في الأحياء والمدن، مع توفير بدائل حضارية تقلل الأعباء المالية على السائقين.

منظومة إحلال مركبات التوكتوك بالسيارات الحضارية الصغيرة في الجيزة تمثل فرصة للسائقين للحصول على سيارات جديدة بتمويل ميسر ودعم مالي يصل إلى 10 آلاف جنيه كاش باك، مع تسهيلات لسداد أقساط الأسعار وفوائد مالية إضافية. المبادرة توفر بديلاً حضاريًا وآمنًا، مع الحفاظ على انسيابية المرور وتنظيم قطاع النقل الصغير داخل المدن.

تعريفة السيارة الجديدة البديلة للتوكتوك

أعلنت محافظة الجيزة تفاصيل تعريفة الركوب الخاصة بالسيارة الجديدة البديلة للتوكتوك، ضمن خطة الإحلال التي تهدف إلى توفير وسيلة نقل آمنة ومنضبطة للمواطنين.

وقال محمد مرعي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، إن قيمة أجرة الركوب للسيارة الجديدة ستكون 15 جنيهًا، مشيرًا إلى أن التعريفة تم تحديدها بما يتوسط بين أجرة التوكتوك من جهة، وأجرة الميكروباص أو التاكسي من جهة أخرى، لتكون مناسبة وفي متناول جميع المواطنين.

وأشار مرعي إلى آلية استبدال التوكتوك بالسيارة الجديدة، موضحًا أنه تم إنشاء منظومة لشراء التوكتوك المستعمل من قبل التجار والشركات بأسعار عادلة تتوافق مع السوق.

وأضاف أنه بعد بيع التوكتوك يمكن للمواطنين شراء السيارة الجديدة نقدًا أو بالتقسيط عبر أنظمة التمويل المتاحة لدى البنوك والشركات المتخصصة، بما يسهل عملية الاقتراض.

وأكد المسؤول أن المحافظة نسقت مع الجهات المعنية لتوفير تسهيلات لسائقي التوكتوك، بحيث تكون أقساط شراء السيارة الجديدة ميسرة، وإجراءات الترخيص سهلة مع إدارة المرور، لضمان انتقالهم إلى السيارة الجديدة بسلاسة ويسر.