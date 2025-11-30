قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

البحوث الفلكية تعلن.. متى يبدأ فصل الشتاء رسميا؟

موعد بدء فصل الشتاء رسمياً
رشا عوني

أسابيع قليلة ويبدأ فصل الشتاء رسمياً في أواخر العام الجاري ، حيث يترقب الكثير من محبي الشتاء هذا الفصل المفضل لهم رغم برودة الأجواء ، ويقترب فصل الخريف من الانتهاء رسمياً خلال الأيام القليلة المقبلة ، لتعلن الإجراء عن قدوم الشتاء . 

موعد انتهاء فصل الخريف 2025

وفقا للحسابات الفلكية، ينتهي فصل الخريف رسميا يوم الأحد 21 ديسمبر 2025، وهو اليوم الذي يشهد الانقلاب الشتوي، عندما يصل طول الليل إلى ذروته مقارنة بالنهار ليصبح أطول ليالي العام وأقصر نهاره.

متى يبدأ فصل الشتاء 2025؟.. انخفاض درجة الحرارة تدريجيا - الوطن
موعد فصل الشتاء2025

 

أجواء الخريف 2025

وقد بدأ الخريف في 22 سبتمبر 2025، وشهد هذا العام تغيرات جوية ملحوظة تمثلت في:

-تقلبات حادة في درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض.

-انتشار الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الزراعية والصحراوية.

-نشاط ملحوظ للرياح خلال فترات الليل في عدد من المحافظات.

 

موعد فصل الشتاء فلكياً 

ووفقًا للحسابات الفلكية يبدأ فصل الشتاء رسمياً الأحد 21 ديسمبر حيث يستمر أبرد الفصول لمدة 88 يوما و23 ساعة و41 دقيقة، معلناً بداية الانقلاب الشتوي.

البحوث الفلكية تعلن موعد بدء الشتاء 

 

قال الدليل الفلكي التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن بداية فصل الشتاء 2025 وحدوث الانقلاب الشتوي يكون يوم 21 ديسمبر من كل عام.

وأوضح الدليل الفلكي التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية عبر الموقع الرسمي للمعهد، أن هذا اليوم يعتبر ذروة فصل الشتاء فلكيًا في النصف الشمالي للكرة الأرضية وفي نفس الوقت هو ذروة فصل الصيف في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.

العراق على موعد مع منخفض جوي تصاحبه أمطار وكتلة بادرة تلطف الأجواء - شفق نيوز
موعد فصل الشتاء2025

وأضاف: عندما نقول ذروة فصل الشتاء فهذا لا يعنى بالضرورة أنه أبرد يوم في السنة، لأن برودة وسخونة الجو تتعلق بأمور الطقس داخل الغلاف الجوي وله عوامل كثيرة تدخل في نطاق عمل الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتابع الدليل الفلكي التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية: ذروة فصل الشتاء فلكيا هو أقصر نهار في السنة إذ يصل طول النهار حوالي 10 ساعات فقط بينما يصل طول الليل إلى 14 ساعة تقريبًا.

موعد انتهاء فصل الخريف موعد فصل الشتاء فلكياً موعد بدء الشتاء موعد الشتاء2025 موعد بدء الشتاء2026

