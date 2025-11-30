الافراج عنهم بكفالة 50 ألف جنيه.. مصدر يكشف تفاصيل القبض على الاكيلانس وسلطانجى

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل ضبط صانعى محتوى لقيامهما بنشر مقاطع فيديو تضمنت التشكيك فى سلامة المنتجات الغذائية ومدى صلاحيتها للإستخدام .

مصدر أمنى يكشف تفاصيل القبض على الاكيلانس وسلطانجى

وقال مصدر أمنى أن المذكورين قاما بالحصول على عينات غير معلومة المصدر والزعم بكونها لمنتجات غذائية متداولة بالأسواق، وقيامهما بتحليلها بمعامل خاصة دون إتباع القواعد المعمول بها، ونشر نتائجها بصفحاتهما بمواقع التواصل الإجتماعى بأسلوب من شأنه إثارة الرأى العام ودون التقدم بأية شكاوى رسمية للجهات المعنية بالدولة، ولجوئهما لهذا الأسلوب فى إطار تحقيق أرباح مالية من خلال زيادة نسب المشاهدات.

وتولت النيابة العامة التحقيق إعمالاً لشئونها، حيث قررت إخلاء سبيلهما بكفالة قدرها "50 ألف جنيه" لكل منهما.