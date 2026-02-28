قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب في مصر يقفز 200 جنيه مع بدء الهحوم على إيران
أذان المغرب عاشر أيام رمضان.. اعرف هتفطر إمتى حسب محافظتك
الضربات تهز إسرائيل.. إيران تطلق 35 صاروخا باليستيا ضد دولة الاحتلال
السعودية تدين اعتداء إيران على الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن
موعد ومكان جنازة الفنانة الراحلة إيناس الليثي
ارتباك حركة الطيران بمطار دبي الدولي .. توقف مؤقت لإقلاع وهبوط الرحلات
الحكم ولا يفرق.. شوبير يثير الجدل قبل مواجهة الأهلي وزد
دعوة إيرانية لانعقاد مجلس الأمن.. وبيان للخارجية السعودية
سعر الذهب يسجل مكاسب للشهر السابع مع تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران
الهجوم على إيران.. صواريخ طهران تستهدف قاعدة الحرير في العراق
دوي انفجار قوي في مدينة دبي الإماراتية
اغتيال قادة النظام.. الضربات الإسرائيلية تستهدف المرشد الإيراني وبزشكيان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

وفاء أحمد حسين
وفاء أحمد حسين

 كان العاشر من رمضان - السادس من أكتوبر- عام ثلاثة وتسعين بعد الثلاثمائمة والألف من هجرة سيد المرسلين - يوما مجيدا ، ذلك اليوم الذي عبرت فيه قواتنا المسلحة المصرية أصعب مانع مائي  في التاريخ ، واخترقت خط " بارليف " الذي زعم الأعداء أن اختراقه شبه مستحيل ولكن صدق الله إذ يقول : " ما ظننتم أن يخرجوا ، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب ، يخربون بيوتهم بأيدهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار " عبروا لتحرير أرض سيناء وتخليصها من براثن الأعداء ورد العدوان الاسرائيلي .

عبروا في سيد الشهور ، شهر الصبر ومضاعفة الأجر ، عبروا بالإيمان بأن الأرواح بيد خالقها يستردها عند أجل معلوم مرددين قول القائل : 
أقول لها وقد طارت شعاعا       من الأبطال ويحك لن تراعي 
فإنك لو سألت بقاء يوم           على الأجل الذي لكِ لم تطاعِ
فصبرا في مجال الموت صبرا        فما نيل الخلود بمستطاع 

عبروا طالبين النصر أو الشهادة ليفوزوا بالحسنى وزيادة ، عبروا والأغلبية العظمى منهم صائمين " وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك " يفوح شذاه في جميع الأنحاء ، وصعد صوت تكبيرهم فبلغ أبواب السماء،  فتخطوا القيود وتحدوا السدود،  معتمدين على مدد الواحد المعبود. 

فحقق الله لهم وعده بنصرهم فكان انتصارا رد للعرب كرامتهم،  ورفع ذكرهم ، وأعز جندهم وهزم أعداءهم ، فأثبتت حرب رمضان أن القيادة المصرية كانت حكيمة في اتخاذ القرار في زمانه ومكانه لإزالة آثار عدوان سبعة وستين سنة،  ليدرك حكام المعتدين أن ما أُخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة وأن الحرب بين الحق والباطل سجال،  تارة ينتصر الحق وتعلو كلمته ، وتارة يتطاول الباطل فيطغى على الحق ، ولكن إلى حين ، فدولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة. 
كما أثبتت حرب رمضان قوة جبهتنا الداخلية وصلابتها وتماسكها تحت شعار : " واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا " .

لذلك يجب علينا إزاء هذا النصر أن نقدم الشكر لله ليديم علينا نعمة النصر بنصرنا له ، فقد قال تعالى؛ “ يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ”.

فلا بد إذن لحماية الحق من الجهاد بالنفس والمال في سبيل نُصرته،  ولابد من استمرار الخير عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،  ولابد لذلك من مجاهدين يحملون السلاح في مواقع القتال ، وعاملين يسهرون على مواقع الإنتاج ولا يقلون في فضلهم عن المجاهدين في مواقع النزال. 

فقد روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول : " عينان لا تمسهما النار : عين بكت من خشية الله ، وعين باتت تحرس في سبيل الله" . 
           

العاشر من رمضان السادس من أكتوبر بارليف الترمذي ابن عباس سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايناس الليثي

من الإذاعة إلى الدراما.. وفاة إيناس الليثي تترك حالة من الحزن

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 28-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

عمرو أديب

التطبيل مشكلة.. عمرو أديب يوجه رسالة صريحة لصناع دراما رمضان

طائرة منكوبة

طائرة بوليفيا المنكوبة.. تفاصيل مثيرة بشأن إحراق أموال كانت تنقلها

الاهلي

5 غيابات مؤثرة بـ الأهلي قبل مباراة زد في الدوري المصري

المتهم

بمستشفى العباسية.. حبس المتهم بدهس مواطنين بسيارة العلم الإسرائيلي

كامويش

خالد الغندور يثير الجدل بعد استبعاد نجم الأهلي من مباراة زد

سيف زاهر

الأندية تستغل الجماهير.. سيف زاهر يوضح أزمة تذاكر الأهلي وزد بالدورى

ترشيحاتنا

مباراة الأهلي وزد

ممنوع الشماريخ.. إجراءات أمنية واحترازية قبل انطلاق مباراة الأهلي وزد

صورة أرشيفية

ضبط 365 كيلو أغذية غير صالحة للاستهلاك ومجهولة البيانات بالغربية

مجمع محاكم بني سويف

حبس المتهم بقتل زوج شقيقته ببني سويف 4 أيام على ذمة التحقيقات

بالصور

حملات مرورية مكثفة لضبط سيارات السرفيس والملاكي المخالفة بمدينة الزقازيق

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

بورش تحول سيارة كايين الكهربائية الكوبيه إلى منافسة للسيارات الخارقة

بورش كايين
بورش كايين
بورش كايين

أول سيارة بـ"لوحة نمر" جانبية.. ألفا روميو تحدث ثورة في عالم السيارات

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

المزيد