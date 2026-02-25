قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك راحة من التدريبات لمدة 24 ساعة
بلومبيرج: استخبارات الناتو في تركيا تقلص مراقبتها لروسيا
معتمد جمال: ستة انتصارات متتالية رسالة قوية.. وحزين لخسارة الكأس
بودو غليمت يطيح بـ إنتر ميلان من دوري الأبطال تحت أعين جماهيره
إذا نسيت نية الصوم في رمضان حتى طلوع الفجر.. صيامك صحيح بشرط
السيطرة على حريق محول كهرباء في المنوفية.. والأهالي: تاني مرة يحصل
نحارب للصدارة.. أول تعليق من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على زد بالدوري
علاء عبد العال يرحل عن غزل المحلة بعد ثلاثية بيراميدز في الدوري
موعد أذان الفجر سابع أيام رمضان.. انتبه توقيت الدقائق اختلف
قرب الـ 48 .. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
برج العقرب .. حظك اليوم الأربعاء 25 فبراير : احترام مشاعر الحبيب
نيوكاسل يعبر قرة باغ بثلاثية مثيرة ويتأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

النائبة سوزي سمير
النائبة سوزي سمير

في كل عام، ومع حلول شهر رمضان المبارك، تتجدد في وجدان المصريين ذكرى ليست كغيرها من الذكريات؛ ذكرى العاشر من رمضان، اليوم الذي لم يكن مجرد معركة عسكرية، بل لحظة فاصلة استعادت فيها مصر ثقتها بنفسها وأعادت كتابة تاريخها بإرادة شعب وجيش آمن بأن المستحيل يمكن أن يصبح واقعًا.

تمر اليوم الذكري الثلاثة والخمسون على نصر أكتوبر المجيد الموافق العاشر من رمضان ، ومع ذلك لا يبدو هذا النصر بعيدًا في الذاكرة، بل حاضرًا في وجداننا وكأنه حدث بالأمس. ربما لأن الانتصارات الحقيقية لا يطويها الزمن، بل تتحول إلى طاقة معنوية تضيء الطريق للأجيال المتعاقبة كلما واجه الوطن تحديًا جديدًا.

أتخيل دائمًا الجندي المصري في تلك اللحظة الفارقة؛ صائمًا، مرابطًا، يحمل سلاحه وقلبه معلق بوطن ينتظر لحظة العبور. لم يكن يقاتل فقط لاسترداد أرض، بل ليعيد للأمة كرامتها وثقتها وقدرتها على النهوض من جديد. ولهذا لم يكن العاشر من رمضان مجرد انتصار عسكري، بل انتصارًا للإرادة الإنسانية حين تتسلح بالإيمان والانتماء.

لقد علمتنا حرب أكتوبر أن قوة مصر الحقيقية لا تكمن فقط في السلاح، بل في وحدة شعبها وصلابة جبهتها الداخلية. هذه الحقيقة ما زالت صالحة اليوم، ونحن نخوض معركة مختلفة؛ معركة البناء والتنمية وصون الدولة الوطنية وسط عالم يموج بالتحديات والتحولات.

ومن هنا، فإننا في حزب حماة الوطن نؤمن بأن حماية الدولة المصرية وتعزيز استقرارها هو الامتداد الطبيعي لروح أكتوبر. فالحزب ينطلق من رؤية وطنية تعتبر الأمن القومي مفهومًا شاملًا، يبدأ من حماية الحدود ولا ينتهي عند بناء الإنسان وتعزيز الوعي الوطني وترسيخ المشاركة السياسية المسؤولة.

إن استدعاء روح العاشر من رمضان اليوم لا يعني الوقوف عند الماضي، بل استلهام دروسه للمستقبل. فكما انتصر المصريون بالإرادة والتخطيط والعمل الجماعي، فإن حاضرنا يحتاج إلى الروح ذاتها: روح الاصطفاف الوطني، والعمل الجاد، والإيمان بأن مصر قادرة دائمًا على تجاوز التحديات مهما تعاظمت.

وفي شهر رمضان، تتضاعف رمزية هذه الذكرى؛ فالصيام الذي اقترن بالمعركة كان درسًا عميقًا في الصبر والانضباط والتضحية. وكأن التاريخ أراد أن يربط بين قوة الإيمان وقوة الفعل، ليبقى العاشر من رمضان شاهدًا على أن الأمة التي تعرف قيمة التضحية لا يمكن أن تُهزم.

إن الاحتفال بهذه الذكرى ليس مجرد واجب وطني، بل لحظة تأمل جماعي نستعيد فيها معنى الانتماء الحقيقي. فالأوطان لا تُبنى بالذكريات وحدها، بل بتحويلها إلى مسؤولية مستمرة تجاه المستقبل، وإلى وعيٍ يحافظ على الدولة ويصون مقدراتها للأجيال القادمة.

تحية إجلال لأبطال القوات المسلحة الذين صنعوا النصر وكتبوا بدمائهم صفحة مضيئة في تاريخ مصر، وتحية لشعبٍ أثبت أنه حين يؤمن بوطنه يستطيع أن يصنع المعجزات.

سيظل العاشر من رمضان أكثر من ذكرى… سيظل وعدًا متجددًا بأن مصر، بإرادة أبنائها، قادرة علي العبور.

شهر رمضان المبارك شهر رمضان ذكرى العاشر من رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

مشغولات ذهبية

تصحيح سعري.. مفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

النجم ياسر جلال

أول تعليق من ياسر جلال بعد أزمة أحمد ماهر: «ولا يهمك.. أنت أبونا»

ترشيحاتنا

الشيخ أسامة الحديدي يتلو آيات بينات من سورة المائدة

بصوت ندي.. تلاوة الشيخ أسامة الحديدي لآيات من سورة المائدة أثناء صلاة العشاء

قصة سورة يس كاملة

قصة سورة يس كاملة.. فيها 5 أسرار لدخول صانع الأصنام الجنة

قراء دولة التلاوة

قراء دولة التلاوة يحيون سابع ليالي رمضان بتلاوات ندية في المساجد الكبرى

بالصور

كيف تتعامل مع الطفل الانفعالي؟ نصائح عملية وبسيطة

اضطراب الاندفاعية عند الأطفال
اضطراب الاندفاعية عند الأطفال
اضطراب الاندفاعية عند الأطفال

احترس .. 5 أخطاء تسبب الصداع في رمضان

صداع الصيام
صداع الصيام
صداع الصيام

احترس من النوم على الوسائد المرتفعة.. تزيد ضغط العين وتسبب العمى

مخاطر النوم على وسائد مرتفعة لمرضى الجلوكوما
مخاطر النوم على وسائد مرتفعة لمرضى الجلوكوما
مخاطر النوم على وسائد مرتفعة لمرضى الجلوكوما

هنتسحر أيه النهاردة.. طريقة عمل فول بالبشاميل وطعمية البطاطس بالسمسم

فول بالبشاميل
فول بالبشاميل
فول بالبشاميل

فيديو

المتهمة

رقصت بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى بحلوان

تامر شلتوت

تامر شلتوت يتناول سيرة السيدة زينب في برنامج كرامات .. الليلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد