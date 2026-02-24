قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بيراميدز يتصدر تصنيف أندية أفريقيا.. والأهلي وصيفًا والزمالك خارج العشرة الأوائل
عبد العاطي لوزير خارجية المجر: حريصون على الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات
وزير الخارجية لنظيره الروسي: يجب خفض التصعيد واحتواء التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط
القبض على 3 أشخاص يمارسون أعمال البلطجة بالشرقية
محمد أنور ضحية مقلب فيفي عبده.. اليوم
دعاء الإفطار للصائم في اليوم السادس من شهر رمضان.. ردده قبل اذان المغرب
مصر تبدأ عضويتها في مجلس حقوق الإنسان برسالة حاسمة: مصداقية المنظومة الدولية تختبر في قطاع غزة
بسبب خلافات الجيرة.. القبض على بائع تعدى على سيدة بسلاح أبيض في الجيزة
أرقام الزمالك مع صافرة محمد الغازي قبل لقاء زد
قمة مصرية قطرية في القاهرة.. عبد العاطي والخليفي يرسمان خارطة إنقاذ لبنان والسودان
بيان لقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا: ملتزمون بالعمل على تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا
أزمة مشجعي السنغال في المغرب تتصاعد.. رئيس الوزراء يلوح بازدواجية المعايير ويطرح خيار «العفو أو الترحيل»
500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

عبد العزيز جمال

شهد سعر الذهب اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 تراجعًا ملحوظًا ومفاجئًا في مستهل التعاملات داخل محلات الصاغة، بعد موجة من الارتفاعات القوية التي سيطرت على السوق خلال الأيام الماضية.

مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

سعر الذهب اليوم عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21، الأكثر تداولًا وانتشارًا في محلات الصاغة، انخفاضًا قدره 70 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس.

أسعار الذهب في مصر اليوم

وبحسب آخر تحديثات سوق الصاغة، جاءت أسعار الذهب في مصر اليوم دون إضافة المصنعية على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24: 7954 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21: 6960 جنيهًا

سعر الذهب عيار 18: 5965 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 55680 جنيهًا

ويعكس هذا التراجع هدوءًا نسبيًا في حركة الطلب، بالتزامن مع ترقب المستثمرين لأي تطورات جديدة على الساحة العالمية قد تؤثر على اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة.

سعر الذهب اليوم في مصر

عيار 21 يتراجع 70 جنيهًا دفعة واحدة

سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 تراجعًا بنحو 70 جنيهًا مقارنة بسعره خلال تعاملات أمس، وهو انخفاض لافت أعاد الأسعار إلى مستويات أقل بعد اقترابها من حاجز 7 آلاف جنيه للجرام، ما دفع الكثيرين إلى إعادة تقييم قرارات الشراء والبيع في الوقت الحالي.

ويرى تجار الذهب أن هذا التراجع جاء نتيجة عمليات جني أرباح طبيعية بعد الارتفاعات السريعة، خاصة مع استقرار سعر صرف الدولار نسبيًا داخل السوق.

تراجع قوي في سعر الجنيه الذهب

وامتد تأثير انخفاض سعر جرام الذهب اليوم ليشمل الجنيه الذهب، الذي تراجع بنحو 560 جنيهًا دفعة واحدة، ليسجل 55680 جنيهًا، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21، ما يجعله من أكثر المؤشرات حساسية لتحركات الأسعار اليومية.

العوامل المؤثرة في تراجع أسعار الذهب

يعزو خبراء سوق الذهب هذا التراجع إلى عدة عوامل مجتمعة، أبرزها:

عمليات جني الأرباح بعد الارتفاعات القياسية الأخيرة.

استقرار نسبي في سعر الدولار أمام الجنيه.

حالة الترقب في الأسواق العالمية لقرارات اقتصادية مهمة تتعلق بأسعار الفائدة.

تراجع مؤقت في الطلب بعد موجة شراء مكثفة خلال الأيام الماضية.

توقعات حركة الذهب خلال الفترة المقبلة

تشير التوقعات إلى استمرار حالة التذبذب في سعر جرام الذهب اليوم على المدى القصير، بين صعود وهبوط محدودين، مع احتمالات عودة الاتجاه الصاعد مجددًا في حال ارتفاع أسعار الذهب عالميًا أو حدوث توترات اقتصادية وجيوسياسية جديدة تدفع المستثمرين للجوء إلى الذهب كملاذ آمن.

وفي المقابل، قد تشهد الأسعار مزيدًا من التراجع المحدود إذا استمرت حالة الهدوء في الأسواق العالمية، وهو ما يجعل الأيام المقبلة حاسمة في تحديد الاتجاه العام لسوق الذهب في مصر.

