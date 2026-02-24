قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب اليوم في مصر 24 فبراير 2026 .. عيار 21 يواصل الصعود
يا واحشني.. صور جديدة للكينج محمد منير وأمير عيد من إعلان رمضان
قرار مهم من النيابة العامة بعد حكم دستوري بشأن جداول المخدرات
نادر شوقي ينفي تدخله في صفقة إمام عاشور
مدرب سموحة: كنا نلعب أمام الأهلي من أجل الفوز
موعد أذان الفجر سادس يوم رمضان.. تأخر في السحور واستعد للصلاة
بمدى 1300 كم.. مواصفات فولكس فاجن تيجوان Le برو الجديدة
إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب الأهلي ييس توروب عقب مباراة سموحة.. اعرف السبب
أكلة في رمضان أوصى بها النبي تجعل الله وملائكته يصلون عليك.. هل تعرفها؟
6 أخطاء شائعة في نهار رمضان تقلل ثواب الصيام.. تجنب الوقوع فيها
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-2-2026
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

منى أحمد
منى أحمد
منى أحمد

يبقي رمضان في مصر عيداً للروح، طقوسه عصية على النسيان، وجماله في صيغتة المصرية الخالصة التي  لا تشبه غيرها، تتجلى في أجوائه أسمى معاني الوحدة حيث ينصهر المصريون في بوتقة الأسرة الواحدة يجمعهم توقيتٌ واحد ومائدة واحدة  ، وما إن يحين وقت المغرب حتى يلف السكون الشوارع ، فلا يقطع صمتها إلا ضجيج  الخير ، فتخلو  من مارتها إلا من مشهدين يأسران القلوب ، موائد الرحمن التي تمتد كشرايين الكرم في أزقة المحروسة ، وشباب يتسابقون في توزيع التمور والعصائر على من أدركهم الوقت قبل الوصول لبيوتهم، في منافسة شريفة عنوانها الخير والعطاء.

رمضان في نسخته المصرية الأبرز ، ثمرة وعيٍ جمعي استثنائي نجح في صهر العبادات في قالب من الطقوس الاجتماعية المبدعة ، حيث تعانقت قدسية الشعيرة بعبق التراث، وتجذرت موروثات الذاكرة لتشكل لوحة احتفالية فريدة تتوارثها الأجيال ، ورغم وحدة المناسك ، يظل الطقس الرمضاني  المصري متفرداً بتفاصيله ، محولاً النسك الفردي إلى ملحمة إنسانية تفيض بقدسية السماء وتنبض ببهجة الأرض ، في مزيجٍ عبقري يربط جوهر الدين بنسيج الحياة.
وفي هذه الليالي، تتوحد القلوب بمختلف مشاربها، فمن ترتيب الميزانيات واقتناء السلع الرمضانية، وصولاً إلى دفء العزومات العائلية التي تكرس قيم التراحم ، يتجلى شهر الخير كجسر للتلاحم ، فيتلاشى الاغتراب وتصبح مصر عائلةً واحدة.
وفي قلب صخب الحداثة، تنتصب موائد الرحمن كأيقونةٍ مصرية خالدة ، راسخة عصية على المحو، ، تجسد أبهى صور التكافل ، ومع دقات طبلة المسحراتي  يستيقظ الحنين ليرسم ملامح المحروسة التي لا تشبه أحداً في فرحها وانتمائها ،هو تراثٌ قاوم مادية العصر  ليروي للعالم كيف تُصاغ البهجة بالحب  في أرض الكنانة.

ولا يكتمل جلال شهر الخير إلا برموزٍ حُفرت في الوجدان؛ فمن صوته القادم من السماء، يحلق بنا الشيخ محمد رفعت في آفاق الروحانية، ترافقه ابتهالات شيخ المنشدين سيد النقشبندي التي تنبع من القلب لتستقر في القلوب، آخذةً إيانا إلى رحابٍ إيمانية بديعة.

وعلى أعتاب الفرحة، يمتزج التعبد بالاحتفال؛ فيصدح صوت محمد عبد المطلب مرحبًا بالشهر الكريم، ويشاركه أحمد عبد القادر بأيقونته الخالدة وحوي يا وحوي ذات الجذور الفرعونية الغائرة في التاريخ، وبين هذا وذاك يطل علينا سيد مكاوي في المسحراتي بصحبة الشاعر فؤاد حداد، في ثنائية مدهشة تمزج الحكي الشعبي بروح الفن، لتكتمل اللوحة بحكايات ألف ليلة وليلة التي لا تزال تنبض في أثير الإذاعة المصرية.

إن روعة الصيام لا تكتمل إلا بهذه الرموز التي شكلت  الطبعة المصرية لرمضان، تلك اللوحة رفيعة المستوى وشديدة الخصوصية ،  تجعل من الشهر  الكريم  حالة لا تتكرر في أي بقعة أخرى ،في طقوس صبغها المصري المحب للحياة بصبغته الخاصة، فمزج بين نورانية الدين وجمال الدنيا.

رمضان الوحدة الأسرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين وآخر موعد لصرفها؟

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

صورة الطفل

القصة الكاملة لاختفاء طفل داخل البحر بصندوق حفظ أسماك بالساحل الشمالي

صورة أرشيفية

إسرائيل تدرس إخلاء سفاراتها وترفع التأهب عالميا وتستدعي مسؤولين سابقين

عيد الفطر

أول يوم الجمعة ولا السبت؟.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيا

ترشيحاتنا

عمرو دياب

حملة أورنج رمضان تتصدر أنغامي.. وأغنيتها الإعلانية في المركز الأول.. تفاصيل

هاني ضاحي المرشح لمنصب نقيب عام المهندسين

حفنة وعود من هاني ضاحي لمهندسي الوادي الجديد.. هذه أهمها

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة السعودية.. فيديو

بالصور

سعر ومواصفات أوبل كورسا 2003 المستعملة

اوبل كورسا 2003
اوبل كورسا 2003
اوبل كورسا 2003

تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم في رمضان| خبير تغذية يوضح المخاطر

احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر
احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر
احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر

ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة

انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟ الحقيقة من منظور علمي

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟

فيديو

محمد عبد المنصف

الجمهور ظلمها.. محمد عبد المنصف يكشف تفاصيل زواجه الثاني

نجوى فؤاد

مبقدرش أدخل الحمام لوحدي.. نجوى فؤاد تكشف أمنيتها في ليلة القدر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: في صيانة العقيدة من صناعة الوهم

المزيد