مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 في مصر .. تزايدت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة عن مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 في مختلف محافظات مصر، تزامنًا مع خامس أيام شهر رمضان المبارك، حيث يحرص المسلمون على معرفة المواعيد الدقيقة للصلوات الخمس من أجل تنظيم يومهم بين الصيام والعبادات، خاصة في ظل الأجواء الروحانية التي تميز هذا الشهر الكريم.

أهمية معرفة مواقيت الصلاة في رمضان

تمثل الصلاة الركن الركين وعمود الدين الذي لا يقوم إلا به، فهي من أعظم العبادات التي أمر بها الشرع الحنيف، وفي إقامتها رفعة لشأن المسلم وإعزاز لشعائر الدين، كما أن الحفاظ عليها يعد من أسباب النجاة والفلاح، وتتضاعف أهميتها خلال شهر رمضان، حيث تتزايد الطاعات ويحرص المسلمون على أداء الصلوات في أوقاتها بدقة.

اقرأ أيضًا:

مواقيت الصلاة اليوم في مصر حسب هيئة المساحة

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة عن جدول مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 24 فبراير 2026، والذي يوافق سادس أيام شهر رمضان، ويشمل التوقيتات الدقيقة لصلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، مع ضرورة مراعاة فروق التوقيت بين المحافظات المختلفة.

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

جاءت مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة على النحو الآتي:

صلاة الفجر في الساعة 5:00 صباحًا

صلاة الظهر في الساعة 12:08 ظهرًا

صلاة العصر في الساعة 3:23 عصرًا

صلاة المغرب في الساعة 5:50 مساءً

صلاة العشاء في الساعة 7:8 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

وفي محافظة الإسكندرية جاءت المواعيد الآتية:

صلاة الفجر في الساعة 5:05 صباحًا

صلاة الظهر في الساعة 12:13 ظهرًا

صلاة العصر في الساعة 3:28 عصرًا

صلاة المغرب في الساعة 5:55 مساءً

صلاة العشاء في الساعة 7:13 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم في المنصورة

أما في مدينة المنصورة فجاءت المواقيت الآتية:

صلاة الفجر في الساعة 4:59 صباحًا

صلاة الظهر في الساعة 12:08 ظهرًا

صلاة العصر في الساعة 3:22 عصرًا

صلاة المغرب في الساعة 5:49 مساءً

صلاة العشاء في الساعة 7:7 مساءً

موعد أذان المغرب اليوم في المحافظات

يعد موعد أذان المغرب من أكثر المواقيت التي يهتم بها الصائمون يوميًا، حيث يمثل لحظة الإفطار بعد يوم طويل من الصيام، وقد جاءت مواعيد صلاة المغرب متفاوتة بشكل طفيف بين المحافظات وفقًا للموقع الجغرافي لكل مدينة.

مواقيت الصلاة اليوم في سوهاج

سجلت محافظة سوهاج المواقيت الآتية:

صلاة الفجر في الساعة 4:58 صباحًا

صلاة الظهر في الساعة 12:6 ظهرًا

صلاة العصر في الساعة 3:24 عصرًا

صلاة المغرب في الساعة 5:51 مساءً

صلاة العشاء في الساعة 7:6 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم في قنا

وفي محافظة قنا جاءت المواقيت الآتية:

صلاة الفجر في الساعة 4:54 صباحًا

صلاة الظهر في الساعة 12:02 ظهرًا

صلاة العصر في الساعة 3:20 عصرًا

صلاة المغرب في الساعة 5:48 مساءً

صلاة العشاء في الساعة 7:02 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم في أسوان

أما محافظة أسوان فجاءت المواقيت الآتية:

صلاة الفجر في الساعة 4:53 صباحًا

صلاة الظهر في الساعة 12:02 ظهرًا

صلاة العصر في الساعة 3:20 عصرًا

صلاة المغرب في الساعة 5:48 مساءً

صلاة العشاء في الساعة 7:2 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم في العريش

وفي مدينة العريش جاءت المواقيت الآتية:

صلاة الفجر في الساعة 4:50 صباحًا

صلاة الظهر في الساعة 11:58 صباحًا

صلاة العصر في الساعة 3:12 عصرًا

صلاة المغرب في الساعة 5:39 مساءً

صلاة العشاء في الساعة 6:58 مساءً