سعر الذهب اليوم في مصر 24 فبراير 2026 .. عيار 21 يواصل الصعود

الأزهر للفتوى: المرأة الحامل أو المرضع تفطر وتقضي بعد رمضان
الديهي: الرئيس السيسي وبن سلمان يبحثان ملفات المنطقة.. وتأكيد مشترك على التنسيق وحماية الأمن العربي
الحكم على المتهم بقـ.تل زميله بصاروخ كهربائي في الإسماعيلية
مواصفات فورد توروس 2026 الجديدة كليًا.. بقوة 239 حصانًا
إجلاء واشنطن من لبنان… إنذار مبكر أم تمهيد لمواجهة إقليمية واسعة؟
بسبب سموتريتش.. مواجهة عنيفة في الكنيست الإسرائيلي
مقـ.تل شرطي وإصابة آخر بانفجار سيارة شرطة مرور في موسكو
العمل: إنذار 1181 منشأة لتصحيح الأوضاع.. وهذه عقوبات مخالفة حقوق العمال
شيخ العرب همام.. اكتشافات جديدة لبعثة كلية الآثار بجامعة عين شمس
دعاء سادس يوم في رمضان.. يغفر الذنوب والمعاصي
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24-2-2026
عبد الفتاح تركي

سعر الذهب الآن في مصر .. شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 ارتفاعًا ملحوظًا داخل محلات الصاغة، لتواصل موجة الصعود بعد فترة من التراجعات المتتالية التي شهدها المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية، وهو ما أعاد اهتمام المتابعين والمستثمرين إلى سوق الذهب من جديد، خاصة مع تحركات الأسعار العالمية التي انعكست بشكل مباشر على السوق المحلية، في ظل متابعة دقيقة من قبل المواطنين لتطورات سعر جرام الذهب بمختلف الأعيرة، وعلى رأسها عيار 21 الأكثر تداولًا في مصر.

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها خلال تعاملات اليوم، حيث صعد عيار 21 بقيمة 40 جنيهًا، وهو العيار الأكثر انتشارًا في السوق المحلية، ما يعكس زيادة الطلب وتحسن حركة التداول داخل محلات الصاغة، كما ارتفع سعر الجنيه الذهب بقيمة 320 جنيهًا، في إشارة واضحة إلى تحرك السوق نحو الاتجاه الصاعد، مدفوعًا بارتفاع الأسعار العالمية للمعدن النفيس في البورصات الدولية، وهو ما ينعكس عادة بشكل سريع على الأسعار داخل مصر.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 نحو 7977 جنيهًا، ويُعد هذا العيار الأعلى من حيث النقاء والجودة، ويشهد إقبالًا من فئات محددة من المستثمرين الذين يفضلون الادخار في الذهب عالي النقاء، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، حيث يعتبر ملاذًا آمنًا للحفاظ على قيمة الأموال.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

أما سعر جرام الذهب عيار 18 فقد بلغ اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 نحو 5983 جنيهًا، دون احتساب تكلفة المصنعية أو الدمغة، ويعد هذا العيار من الخيارات المناسبة لشريحة كبيرة من المواطنين، خاصة المقبلين على الزواج، نظرًا لانخفاض سعره مقارنة بعيار 21 و24، مع الحفاظ على شكل جمالي مميز في المشغولات الذهبية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 نحو 55840 جنيهًا، ويعتبر الجنيه الذهب من أهم أدوات الاستثمار في السوق المحلية، حيث يفضله الكثيرون لسهولة تداوله واحتفاظه بقيمته، خاصة مع تحركات الأسعار المستمرة، كما يعد مؤشرًا مهمًا على اتجاهات السوق سواء بالصعود أو الهبوط.

سعر الذهب عالميًا وتأثيره على السوق

على المستوى العالمي، سجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 نحو 5209 دولارًا للأوقية، وهو ما يعكس حالة من الارتفاع في الأسواق العالمية، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب في مصر، حيث ترتبط السوق المحلية بشكل وثيق بحركة الأسعار العالمية، إلى جانب عوامل أخرى مثل سعر صرف الدولار وحجم العرض والطلب.

وتعتمد الأسعار المعلنة على بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات التي تعد المصدر الرئيسي لتحديثات أسعار الذهب في السوق المحلية، حيث تقدم مؤشرات دقيقة تعكس واقع التداول اليومي داخل محلات الصاغة.

تحليل اتجاهات السوق اليوم

تشير تحركات الأسعار اليوم إلى عودة الزخم لسوق الذهب بعد فترة من التراجع، حيث ساهم الارتفاع العالمي في دفع الأسعار محليًا نحو الصعود، وهو ما قد يشجع على زيادة الإقبال سواء بغرض الاستثمار أو الشراء، خاصة مع توقعات باستمرار التذبذب في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

كما أن الفارق بين الأعيرة المختلفة يظل عاملًا مهمًا في قرارات الشراء، حيث يوازن المستهلك بين السعر والجودة، بينما يركز المستثمر على قيمة الذهب كأداة ادخارية طويلة الأجل، ما يجعل السوق في حالة نشاط مستمر مدفوع بتغيرات متعددة.

توقعات أسعار الذهب في الفترة المقبلة

في ظل المعطيات الحالية، من المتوقع أن تستمر أسعار الذهب في التحرك وفقًا للأسواق العالمية، مع احتمالات استمرار الصعود في حال استمرار ارتفاع سعر الأوقية عالميًا، بينما قد تشهد الأسعار تراجعًا نسبيًا في حال حدوث تصحيح في الأسواق الدولية، وهو ما يجعل متابعة الأسعار اليومية أمرًا ضروريًا للراغبين في الشراء أو البيع.

