اقتصاد

4.242 مليون جنيه حصيلة الجمارك من بيع سيارات وبضائع بالمزاد العلني

محمد يحيي

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن تحصيل 4.242 مليون جنيه من بيع بضائع وسيارات متنوعة بالمزاد العلني.

وقال تقرير صادر عن مصلحة الجمارك المصرية برئاسة أحمد أموي، إنه تم بيع تلك البضائع والسيارات لصالح جمارك نوبيع.

وتم إجراء المزاد بالتنسيق بين الإدارة العامة للبيوع والمهمل بجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية والإدارة العامة لجمارك نويبع الهيئة العامة للخدمات الحكومية؛ بمقر نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم.

وأوضح التقرير أن جملة البضائع المباعة كانت عبارة 15 لوط من السيارات و البضائع المتنوعة بحصيلة إجمالية بلغت 4.242 مليون جنيه.

جاء تنظيم المزاد وفقًا لتكليفات القيادة السياسية  بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

طريقة عمل دجاج بالكريمة والمشروم في 30 دقيقة
طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان
شفط مياه الأمطار
