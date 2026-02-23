شريف الخشاب مديرًا رياضيًا لشركة غزل المحلة لكرة القدم

قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة المهندس وليد خليل، تعيين الكابتن شريف الخشاب مديرًا رياضيًا للشركة، وذلك ضمن خطة تطوير شاملة لقطاع كرة القدم وتعزيز الهيكل الفني والإداري خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي القرار في إطار حرص مجلس الإدارة على الاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية الكبيرة التي يمتلكها الكابتن شريف الخشاب، والذي يتمتع بسجل حافل في مجال التدريب والإدارة والعمل الكروي، بما يدعم منظومة العمل داخل زعيم الدلتا ويعزز من استقرار الفريق.

ومن المقرر أن يتولى المدير الرياضي الجديد الإشراف الكامل على قطاع الكرة ووضع استراتيجية متكاملة للقطاع ، إلى جانب التنسيق بين الأجهزة الفنية المختلفة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة وطموحات جماهير غزل المحلة.

ويتمنى مجلس الإدارة للكابتن شريف الخشاب التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة، سائلين الله أن يكلل جهوده بالنجاح لما فيه مصلحة النادي وجماهيره.